Канцлер Австрії Карл Негаммер подав до демісії.

На його місце вже призначено тимчасового виконувача обов’язків.

Карл Негаммер

Глава австрійського уряду 51-річний Карл Негаммер після провалу тристоронніх перемовин щодо формування коаліційного уряду заявив, що резиґнує з посади канцлера республіки і голови Австрійської народної партії (АНП). Про це повідомив австрійський телеканал ORF. «Найближчими днями я піду з посади канцлера Австрії та лідера Австрійської народної партії», – написав Нехаммера в соцмережі X.

Правління АНП призначило генерального секретаря партії Крістіана Стокера (Christian Stocker) тимчасовим виконувачем обов’язків головою. Очікується, що він розпочне коаліційні консультації з ультраправою Партією свободи Австрії (ПСА). Нагадаємо, що саме ПСА набрала найбільше голосів на останніх парламентських виборах в країні. Карл Негаммер раніше рішуче відкидав ймовірність перемовин з ПСА.

Раніше цього тижня ліберальна партія NEOS (Нова Австрія та Ліберальний форум) повідомила про вихід із переговорів щодо формування коаліційного уряду з Австрійською народною партією та Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА).

Негаммер, свою чергою, заявив у суботу, четвертого січня, про припинення перемовин зі соціал-демократами. «Ми вели тривалі й чесні переговори. З СДПА неможливо домовитися з ключових питань. Народна партія дотримується своїх обіцянок: ми не погодимося на заходи, спрямовані проти соціальних пільг та бізнесу, а також на запровадження нових податків. Тому ми припиняємо перемовини з СДПА і не продовжуватимемо їх», – зазначив Негаммер.

Якщо зірвуться й перемовини між АНП і ПСА, а таку ймовірність прогнозує багато політичних експертів, то в республіці пройдуть позачергові парламентські вибори.

Нагадаємо, що останні парламентські вибори в Австрії відбулися у вересні. За їхніми підсумками ПСА набрала 29,2% голосів, вперше в історії країни вийшовши в електоральні лідери. Австрійську народну партію підтримали 26,2% виборців. Соціал-демократи посідають третє місце з показником 20,4%, за ними йдуть ліберальні Neos з 8,8% та «Зелені» з 8,6%.