Канцлер Австрії Карл Негаммер подав до демісії.

На його місце вже призначено тимчасового виконувача обов’язків.

 

                            Карл Негаммер

 

Глава австрійського уряду 51-річний Карл Негаммер після провалу тристоронніх перемовин щодо формування коаліційного уряду заявив, що резиґнує з посади канцлера республіки і голови Австрійської народної партії (АНП). Про це повідомив австрійський телеканал ORF. «Найближчими днями я піду з посади канцлера Австрії та лідера Австрійської народної партії», – написав Нехаммера в соцмережі X.

 

Правління АНП призначило генерального секретаря партії Крістіана Стокера (Christian Stocker) тимчасовим виконувачем обов’язків головою. Очікується, що він розпочне коаліційні консультації з ультраправою Партією свободи Австрії (ПСА). Нагадаємо, що саме ПСА набрала найбільше голосів на останніх парламентських виборах в країні. Карл Негаммер раніше рішуче відкидав ймовірність перемовин з ПСА.

 

Раніше цього тижня ліберальна партія NEOS (Нова Австрія та Ліберальний форум) повідомила про вихід із переговорів щодо формування коаліційного уряду з Австрійською народною партією та Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА).

 

Негаммер, свою чергою, заявив у суботу, четвертого січня, про припинення перемовин зі соціал-демократами. «Ми вели тривалі й чесні переговори. З СДПА неможливо домовитися з ключових питань. Народна партія дотримується своїх обіцянок: ми не погодимося на заходи, спрямовані проти соціальних пільг та бізнесу, а також на запровадження нових податків. Тому ми припиняємо перемовини з СДПА і не продовжуватимемо їх», – зазначив Негаммер.

 

Якщо зірвуться й перемовини між АНП і ПСА, а таку ймовірність прогнозує багато політичних експертів, то в республіці пройдуть позачергові парламентські вибори.

 

Нагадаємо, що останні парламентські вибори в Австрії відбулися у вересні. За їхніми підсумками ПСА набрала 29,2% голосів, вперше в історії країни вийшовши в електоральні лідери. Австрійську народну партію підтримали 26,2% виборців. Соціал-демократи посідають третє місце з показником 20,4%, за ними йдуть ліберальні Neos з 8,8% та «Зелені» з 8,6%.

05.01.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чи можна ставити «Дочку полку» у воєнний час?
Аделіна Єфіменко
Навіщо ставити таку оперу під час війни, навіщо зараз потрібна комедія про добрих завойовників, закоханих дезертирів, наївних мирних людей, які розпинають опудало ворога і потім щезають зі сцени історії?
03.01.25 | | Штука
Рецензія або від-homin за homo-sapiens-ом
Наталя Сиротинська
Вкотре Андрій Содомора примушує звірити атрибуцію наших сучасників як виду homo-sapiensе, здатного не лише споживати, а й мислити
01.01.25 | | Штука
Казкові шати Різдва
Юрій Винничук
Різдво не обмежується лише датами самого свята, воно мандрує і далі – поза новий рік, до Йордану і поза Йордан...
01.01.25 | | Дискурси
Ergo bibamus!
Ігор Набитович
Фрагмент майбутнього роману «Carmina Burana» – події відбуваються у середині 1990-х: група студентів з України приїжджає на студії до Вільного університету в Мюнхені...
31.12.24 | | Дискурси
Сад окопів Євгена Гулевича
На війні ми переважно пильно вглядаємося в порожнечу... Вал різного межового досвіду інтенсивно входить у тебе і накопичується. Проте на його осмислення часу немає.
31.12.24 | | Штука
Михайлові Косіву
Андрій Содомора
Жити й боротися з твердою, Кобзаревою, вірою в те, що «На оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі».
30.12.24 | | Галичина
Античні суголосся
Андрій Содомора
Думка написати римовані мініатюри, де з українськими сусідували б латинські слова й вислови, виникла якось несподівано, але не випадково. Мозаїка мініатюр укладалася сама собою...
30.12.24 | | Дискурси
Драма героя
Олеся Ісаюк
"Лети, моя думо", написана Романом Купчинським 1922-го, – одна з найпронизливіших поезій про полон. Не про кохання, хоч і вважається перлиною любовної лірики
28.12.24 | | Галичина

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.