1103-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 Путін може піти до Молдови і, можливо, до Румунії, якщо його не зупинити, на карту поставлена безпека Європи, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

12:20 Чеська Республіка вперше в історії стала країною, волонтери якої організували збір коштів на купівлю військового гелікоптера для України. Збір коштів на закупівлю Black Hawk для української армії розпочався в листопаді 2023 року:

"Ми це зробили! Чехи відправляють в Україну вертоліт Black Hawk. Нам вдалося отримати дешевшу і новішу машину, яка потрібна Україні. Закінчимо розпочате разом і відправимо Честміра воювати проти темної Імперії".

11:50 Після обговорень із Зеленським, Трампом і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та, можливо, з однією-двома іншими країнами працюватимуть з Києвом, щоб зупинити війну, цей мирний план буде представлений США, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

11:20 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 718 російських атак (позаминулого тижня – 869), при цьому знищено 8890 російських військових (позаминулого – 8790): у середньому 12,4 за атаку (позаминулого – 10,1).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 210 (позаминулого тижня було 274), Курському – 109 (було 103) та на колишньому Бахмутському (Сіверський, Краматорський та Торецький) – 107 (було 124).

10:50 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 898 корегованих авіаційних бомб, що трохи більше, ніж попереднього тижня (було 873), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

299,7% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

122,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

776,6% артилерійських систем (з них 10,2% за минулий тиждень),

117,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

76,6% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

653,6% автомобільної техніки (з них 13,8% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 79 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 719 із 1182 запущених по Україні БПЛА, ще 452 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 99%).

09:40 Україна та Велика Британія підписали угоду про позику на суму близько 3 мільярдів доларів США на оборонні потреби України, повідомили в Міністерстві фінансів України. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

09:35 Найближчим часом треба створити Коаліцію прихильників справедливого миру в Україні, вважає президент Чехії Петер Павел.

"Настав час починати розглядати широку коаліцію прихильників справедливого миру в Україні. "Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише підбадьорить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу".

09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних та 99 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 146 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 180 – із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 3067 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Охрімівка, Макарове, Гранів, Богуславка, Бугаївка, Борова, Костянтинівка, Торецьк, Новопавлівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Гродівка, Родинське, Багатир, Комар, Шевченко, Тернове, Гуляйполе, Степногірськ, Залізничне, П’ятихатки, Антонівка та Миколаївка. За минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління противника та чотири ворожі артилерійські системи. На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Макіївка та в напрямку Катеринівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у бік Нової Полтавки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне. На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Чарівного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах П’ятихаток, Нестерянки та Кам’янського. На Придніпровському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 440 обстрілів, зокрема 4 – із РСЗВ. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки окупантів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Високопосадовці США припускають, що Сполучені Штати можуть скоротити всю допомогу Україні, хоча президент США Дональд Трамп не висловлював жодних таких намірів. Припинення поточного потоку допомоги Україні прямо підірве заявлену президентом Трампом мету досягнення сталого миру в Україні.

• Українські війська, які отримують суттєву допомогу від США, завдають неприйнятних втрат російським військам, водночас утримуючи їхні завоювання на незначному рівні. Ця ситуація, у поєднанні з серйозними викликами, які постануть перед Росією у 2025 році, надає США значні важелі впливу в мирних переговорах. Призупинення поточної військової допомоги Україні з боку США заохочуватиме президента Росії Путіна до подальшого підвищення своїх вимог і підживлюватиме його переконання в тому, що він може досягти повної перемоги за допомогою війни.

• Згортання допомоги Україні може призвести до зменшення впливу США у світі та підбадьорити супротивників США.

• Путін, а не президент України Володимир Зеленський, залишається головною перешкодою на шляху до укладення тривалої мирної угоди щодо України.

• Кремль розпочав чергову інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб перешкодити наданню додаткової військової допомоги Україні з боку США та Європи, стверджуючи, що Росія виграла війну в Україні.

• Європейські країни залишаються відданими підтримці української армії й оборонної промисловості на тлі підготовки до європейського саміту з питань оборони, присвяченого Україні, який відбудеться 2 березня.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед під Торецьком, а російські війська – під Великою Новосілкою.

• Міністерство оборони Росії продовжує вербувати непридатних за станом здоров'я солдатів, намагаючись розв'язати проблему нестачі особового складу.