Домініканець на віслюкові

Василь МАХНО

 

Відчинено крамнички. Пахне кава.

Пливе домініканка, наче пава.

Земля – руда з сипких пісковиків.

То торохтять швидкі мотоциклісти,

то селище трапляється, то місто

то помічаєш сірих віслюків.

 

При кафетеріях – вірніше в синіх будках

обслинених сиґарах-самокрутках

місцевий люд розпочинає день

зелені пальми з глиною впереміш

дороги – в калабанях – жовтий ремінь

затискує і відстань, і людей.

 

У селищі, що й назви не згадаю,

на віслюкові мурин доїжджає

до будки-кафетерію, щоб зранку

попити каву й щось таке почути,

щоби кросівки з секонд-генду взути

й залишити до вечора коханку.

 

Він їхатиме вздовж нових крамничок.

Повсюди ціни створено зі знижок:

то холодильники, то газові плитки,

то кури патрані, то посиніле м’ясо,

то вироби з паперу і пластмаси,

кераміки, то з фруктами лотки.

 

Вздовж пальмових посадок на сніданок.

навприсядки чомусь поприсідали

мужчини біля будок і крамниць.

Жінки метуть, жінки уже напрали

і пахнуть, як місцеві злаки й трави,

їх чорні лікті й вигини сідниць.

 

А він на віслюкові, як Месія,

і пальми тут тремтять і даленіють.

Попереду – бо перевізник фруктів –

півдня дороги: ананас й кокосом

щоденна кава і щоденний космос

і дим пахкий,

і тління самокрутки.

 

01.03.2025

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