Зустріч Зеленського з Трампом закінчилася безрезультатно.

Підписання угоди щодо українських копалин скасовано, під загрозою цілковитого згортання опинилася військова співпраця України і США.

Перемовини президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у п'ятницю, 28 лютого, в Овальному кабінеті закінчилися цілковитим фіаско. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters. Зеленський був змушений достроково залишити Білий дім після різкої суперечки з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Заплановану за підсумками перемовин пресконференцію лідерів двох країн скасовано. Угоду щодо спільної розробки українських корисних копалин так і не було підписано.

На початку зустрічі Володимир Зеленський та Дональд Трамп посперечалися на підвищених тонах щодо планів завершення війни в Україні. Український президент наполягав на наданні Вашінґтоном гарантій безпеки для миротворчих сил Великої Британії та Франції в Україні. У відповідь президент США заявив, що Україна має укласти мирну угоду в будь-якому випадку. «Ви або укладаєте угоду, або ми виходимо і вам доведеться воювати самим, але у вас немає добрих карт на руках», – сказав Трамп.

Незабаром після провальних переговорів Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він запевнив, що хоче зберігати партнерські відносини зі США і готовий підписати угоду щодо природних ресурсів, проте переконаний, що вона має стати першим кроком до гарантій безпеки для України. «Ніхто не бажає закінчення цієї війни більше, ніж українці. Проте народ України хоче справедливого та міцного миру, який неможливий без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. За їхньої відсутності українці боятимуться, що завтра Путін повернеться, оскільки президент РФ вже не раз порушував домовленості», – наголосив Зеленський.

Тим часом Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами у подвір’ї Білого дому, звинуватив Зеленського у небажанні укладати мир. «Він хоче продовжувати воювати, воювати, воювати. А ми хочемо зупинити смерть», – сказав Трамп. На його думку, Путін теж «хоче покласти край війні».

Окрім того Трамп написав пост у соціальній мережі Truth, де зокрема зазначив: «Сьогодні в нас була дуже важлива зустріч у Білому домі. Ми дізналися про те, що неможливо зрозуміти без відвертої розмови в умовах такого тиску. У розмові під емоціями іноді розкриваються дивовижні речі, і тепер я впевнений: президент Зеленський не готовий до миру, якщо до переговорів залучено США. Він вважає, що наша підтримка дає йому поважну перевагу. Але мені не потрібні переваги – я хочу миру. В Овальному кабінеті він виявив неповагу до Сполучених Штатів. Він може повернутися, коли справді буде готовий до миру».

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи в інтерв'ю CNN інцидент в Білому домі, зазначив, що Зеленський все ще може виправити ситуацію. Він зажадав від президента України перепросин за суперечку з Дональдом Трампом. На думку Рубіо, Зеленський має вибачитися «за те, що він перетворив цю ситуацію на те фіаско для нього». «Йому не слід було йти туди (на зустріч з Трампом, – ред.) і ставати антагоністом», – зазначив голова американського зовнішньополітичного відомства.

Експерти висловлюють побоювання, що суперечка між Зеленським і Трампом може призвести до згортання військової допомоги США Україні. Вже стало відомо, що міністр оборони США Піт Геґсет наказав кіберкомандуванню збройних сил зупинити спрямовані проти Росії кібернетичні операції. Ще до зустрічі у Вашинґтоні Держдепартамент США зупинив програму USAID, спрямовану на відновлення енергосистеми України після російських обстрілів.

Водночас багато європейських лідерів висловили підтримку Володимирові Зеленському й Україні. А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала негайно провести саміт за участю США, країн Європи та їхніх союзників. «Нам потрібно чесно обговорити, як ми маємо намір відповісти на поважні виклики сьогоднішнього дня, починаючи з України, яку ми разом захищали останніми роками, і на ті, які чекають на нас у майбутньому», – зазначила керівниця італійського уряду.