Трамп відмовився від своєї заяви про Зеленського-«диктатора».

На зустрічі з британським прем’єром глава Білого дому хоч і підтримав миротворчу місію в Україні, але уникнув прямої відповіді на запитання про гарантії США.

У четвер, 27 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся у Вашінґтоні з прем'єрміністром Великої Британії Кіром Стармером. Однією з провідних тем їхніх перемовин було мирне врегулювання російсько-української війни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Під час зустрічі Трамп запевнив, що зусилля для встановлення миру між Росією та Україною просунулися вперед і США вже «провели хороші переговори» з обома країнами.

Стармер запевнив, що Об’єднане Королівство у разі припинення бойових дій готове взяти участь у миротворчій місії в Україні. «Я хочу дати чітко зрозуміти, що Велика Британія готова відрядити (до України – ред.)наземні сили та авіацію для забезпечення виконання угоди», – сказав Стармер на спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом. Британський прем'єр зазначив, що «це єдиний спосіб зробити так, щоб мир тривав довго. Він також зазначив, що угода щодо російсько-українського врегулювання має бути «жорсткою і справедливою».

Водночас Стармер заявив, що така миротворча місія потребуватиме гарантії підтримки з боку США. Трамп хоч і висловлювався на підтримку місії, проте всіляко намагався уникнути прямої відповіді щодо американських гарантій. «Ви знаєте, я завжди помічав за британцями, що їм допомога не потрібна. Вони дуже добре справляються. Це звучить так, ніби я ухиляюся від відповіді, але я не ухиляюся. Британці – неймовірні солдати, це неймовірна армія, і вона сама про себе подбає. Але якщо їм потрібна допомога, я завжди буду з ними, окей? Я завжди будуть з ними, але їм не потрібна допомога», – зазначив Трамп.

Ще одним цікавим моментом на пресконференції було те, що Трамп відмовився від своєї нещодавньої заяви, в якій назвав президента України Володимира Зеленського «диктатором без виборів». Коли кореспондент телерадіокомпанії ВВС Кріс Мейсон (Chris Mason) запитав Трампа, чи він все ще вважає президент Зеленського диктатором, той відповів: «Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати».