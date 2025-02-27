Прихильники Трампа добиваються для нього третьої каденції.

Для цього вони мають намір переписати Конституцію США

 

 

Палкі прихильники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявляють про намір переписати Конституцію країни, щоби той міг переобиратися на третю каденцію. Про це повідомляє телекомпанія NBC. Сам Трамп опосередковано висловлював готовність ще раз «послужити» Сполученим Штатам.

 

Конституція США недвозначно заперечує можливість бути обраним втретє. 22-а поправка до Конституції США забороняє балотуватися на посаду президента понад два терміни.

 

«Немає жодних аргументів на користь того, що президент Трамп може бути обраний на посаду президента знову»,— заявив у коментарі для NBC відставний суддя федерального апеляційного суду Джон Майкл Латтіґ (John Michael Luttig).

 

Минулими вихідними на Конференції консервативних політичних сил CPAC у Вашінґтоні було виставлено плакат з написом «Проєкт третього терміну». На ньому американського президента зображено в імператорському одязі Юлія Цезаря, а внизу напис: «За Трампа 2028 року... і далі!».

 

Колишній радник Трампа Стівен Беннон (Stephen Bannon), виступаючи на конференції,  заявив: «Ми хочемо, щоб Трамп був у 28 році. Ось чого вони (демократи – ред.) терпіти не можуть. Така людина, як Трамп, з’являється лише один чи два рази в історії країни. Ми хочемо Трампа!».

 

 

Сам Трамп після перемоги на виборах так висловився про евентуальне переобрання на третій термін під час зустрічі з республіканцями в Палаті представників: «Підозрюю, що я не буду балотуватися знову, якщо ви не скажете: “Він такий хороший, що нам потрібно придумати щось інше”».

 

Один з активістів ініціативи третьої каденції, 37-річний Шейн Трехо (Shane Trejo) з Мічигану, сказав, що мета полягає в тому, щоб переконати консервативних республіканців підтримати запропоновану конституційну поправку, подану минулого місяця соратником Трампа конгресменом Енді Оґлзом (Andy Ogles). Вона передбачає збільшення максимального сумарного президентського терміну з восьми до 12 років, тобто якщо Трамп знову переможе, він зможе залишитися на посаді до січня 2033 року, коли йому виповниться 86 років.

 

 

Існує два шляхи внесення змін до Конституції. Один з них вимагає схвалення поправки двома третинами голосів Конґресу, а потім ратифікації трьома чвертями штатів (38 із 50). Враховуючи незначну більшість республіканців у Палаті представників і Сенаті та поляризований стан електорату, подолання цього порогу видається неможливим.

 

Другий шлях, який досі ще не використовувався для ратифікації жодної з 27 конституційних поправок, які були схвалені з 1791 року, передбачає, що дві третини штатів (34 із 50) погоджуються скликати Конституційний з’їзд, щоб запропонувати поправки. Але навіть тоді три чверті штатів повинні ратифікувати затверджені з’їздом зміни.

27.02.2025

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