США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин.

Відомо, що радники Зеленського запропонували йому погоджуватися, щоб уникнути подальших розбіжностей з Трампом.

Скотт Бессент і Володимир Зеленський

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа надала керівництву України новий проєкт угоди щодо українських корисних копалин. Про це повідомило американське видання Axios з покликом на свої джерела в Білому домі та українському уряді. Це сталося після того, як Трамп розлютився через категоричну відмову українського президента Володимира Зеленського підписати попередній варіант угоди, оскільки вважав його несправедливим для України.

У новому проєкті, за словами співрозмовників видання, американська сторона врахувала «деякі побоювання» президента України. Зокрема, із документа видалили положення, які турбували українців, наприклад, що угода підпадає під юрисдикцію суду у Нью-Йорку. «В останньому проєкті зробили значні покращення, і він відповідає українському законодавству», – повідомило одне з джерел Axios.

Співрозмовники видання в США та Україні розповіли, що угода «стає дедалі ймовірнішою». За словами неназваного джерела, кілька радників Зеленського переконували його підписати оновлену угоду, щоб уникнути подальших розбіжностей з Трампом.

Нагадаємо, що після відмови Володимира Зеленського укласти угоду щодо українських корисних копалин Дональд Трамп різко розкритикував президента України. Він називав Зеленського «диктатором», вимагав провести вибори президента України якнайшвидше, а також заявив, що українці «грубо обійшлися» з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, коли той приїжджав до Києва 12 лютого.