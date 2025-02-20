Трамп має намір відновити угоду з Україною щодо рідкісноземельних мінералів.

Перед цим президент США розкритикував Зеленського за відмову від попередньої угоди.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що американська влада відновить угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Ця заява Трампа пролунала під час виступу на інвестиційному форумі в Маямі.

 

Нагадаємо, що цього тижня до України приїжджав міністр фіна сів США Скотту Бессент (Scott Bessent) для укладання угоди щодо рідкісноземельних мінералів. Проте українське керівництво відмовилося підписувати таку угоду, визнавши її вкрай несправедливою. Тож глава Білого дому розкритикував українського президента Володимира Зеленького за нібито зрив попередньої угоди щодо цього.  

 

«Нам не повернуть наші гроші, і ми сказали їм (українській владі – рад.), що зробимо щось з рідкісноземельними мінералами (...), і вони більш-менш погодилися на це, а потім Скотт Бессент вирушив туди, і з ним обійшлися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні"», – нарікав Трамп.

 

«Я збираюся відродити (цю оборудку – ред.), – відповів Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про зірвану угоду з Києвом щодо рідкісноземельних металів.

 

Під час свого виступу в Майямі, Трамп також звинуватив Зеленського в затягуванні врегулювання російсько-українського конфлікту. «Потрібно діяти, треба діяти швидше, ця війна йде у неправильному напрямку. Зеленському краще діяти швидше, інакше він втратить країну», – застеріг Трамп.

 

Американський президент зізнався в любові до України, але засудив діяльність Зеленського. «Я люблю Україну, але Зеленський зробив погану роботу. Його країна розбита, мільйони і мільйони людей загинули без необхідності. Неможливо завершити війну, якщо не говорити з обома сторонами, ви маєте говорити», – заявив Трамп.

20.02.2025

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