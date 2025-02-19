Трамп закинув Україні, що та не домовилася з Росією ще три роки тому.

Він також звинуватив українське керівництво у розкрадання грошей з американської допомоги.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп допустив, що може зустрітися з диктатором Росії Володимиром Путіним ще до кінця лютого. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На пресконференцію у своєму клубі Мар-а-Лаґо в Палм-Біч, глава Білого дому вказав на ймовірність такої зустрічі, хоча й не був упевнений, що її вдасться організувати до кінця місяця

На цій же пресконференції Трамп розкритикував українське керівництво, за те, що воно не змогло домовитися з Росією ще три роки тому. «Я чув, що вони (українці – ред.) засмучені тим, що вони не мають місця [за столом переговорів у Ер-Ріяді], але вони мали місце протягом трьох років і задовго до цього. Це можна було залагодити дуже легко», – заявив він.

Як повідомляла аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела в Ер-Ріяді, принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман хотів, щоб Зеленський був присутнім на американсько-російських перемовинах, але Вашінґтон і Москва наполягали на зустрічі без участі України.

Трамп також заявив журналістам, що рейтинг Володимира Зеленського нібито «опустився до 4%», через що його не можна вважати легітимним главою української ждержави, тож країні необхідні вибори. Тим самим він фактично повторив одну з основних тез кремлівської пропаганди.

Трамп також закинув українському керівництву розкрадання грошей з американської допомоги. Він заявив, що нібито Зеленський не знає де половина грошей, які виділили Україні США. За його словами, Києву доведеться повернути ці кошти «або з'ясувати, куди поділися гроші».

Шон Саветт (Sean Savett), який був речником Ради національної безпеки Білого дому за президентства Джо Байдена різко розкритикував висловлювання Трампа. «Звучить так, ніби Трамп заковтнув пропагандистський гачок Путіна разом з волосінню і грузилом. Доведеться нагадати, що саме Путін розпочав війну неспровокованим вторгненням в Україну, і його війська скоїли воєнні злочини проти українського народу. Росія є стороною, відповідальною за продовження цієї війни», – заявив він.