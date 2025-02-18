Писки і халяви

В доісторичні часи двоногі за допомогою життєствердних криків і дрючків заганяли мамонтів собі на вечерю. В постіндустріальному суспільстві змінилися тільки дрючки і мамонти. Огляд подій тижня в Україні.

Конференція тижня

Мюнхен добре відвідати, щоб випити гарного пива, віддати належне грі «Баварії» й оцінити штаб-квартиру BMW. Якщо ж у столиці Баварії робиться щось дотичне до політики, то в кращому разі виходить «пивний путч». 1938 року тут де-факто було дано старт Другій світовій війні, а в 2007-му почалася підготовка до Третьої.

Для українців у Мюнхені–2025 важливими були виступи українського президента Зеленського й американського віцепрезидента Ді Венса. Вітчизняний Верховний головнокомандувач на Безпековій конференції сказав усе, що вважав за потрібне: знімати питання вступу України в НАТО він не буде, але Євросоюз має негайно почати створення власних збройних сил; українські корисні копалини віддаватися за черговий «будапештський меморандум» не будуть.

Зіпсувала загальну картину тема виборів, яку Зеленський навіщось нагадав європейцям. «Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього... Нам потрібна єдність всередині країні. Йдеться не про мене, йдеться про майбутнє нашої країни, йдеться про сьогоднішній день. Питання в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, нашу домівку. Якщо комусь це не подобається – вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть», – заявив президент України – і тепер йому цю фразу нагадуватимуть співвітчизники.

Європейці ж не забудуть виступу Джея Ді Венса і того, як він вчив жити лідерів Старого світу. Загальний вердикт – американці припиняють військову протекцію для своїх союзників на схід від Атлантики. Проте є один нюанс: напередодні Мюнхенської безпекової конференції в одному з інтервю Ді Венс не виключив можливості відправки американських військ в Україну, а потім звинуватив журналістів у перекручуванні його слів. Сучасна американська верхівка настільки непередбачувана, що в майбутньому Ді Венс скаже: «Ви мене не так почули».

Атомне тижня

Поки в Мюнхені вирішували майбутнє світу, росіяни вчергове продемонстрували, що можуть організувати, аби майбутнього взагалі не було, – і вдарили дроном із фугасною бойовою частиною в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Наступного ранку Зеленський заявив з цього приводу: «Вночі, напередодні Мюнхена, російський ударний дрон вдарив по саркофагу, який накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Це був модифікований російський дрон шахед, технологію якого Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кг вибухівки. І ми бачимо це як глибоко символічний крок Росії, Путіна».

Шеф Офісу президента Єрмак щодо теракту росіян поділився інформацією про те, що в Мюнхені після удару по Чорнобилю були не традиційно «занепокоєні», а «справді злі».

В контексті подій у Чорнобилі Зеленський не дуже доречно згадав Хмельницьку АЕС, яку таки будуть добудовувати з реакторами російського походження. «Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а цілого нашого регіону Європи», – пообіцяв президент.



РНБО тижня

Виявляється, Рада національної безпеки і оборони України – багатопрофільна структура, Радбез одночасно може покращити життя клієнтам аптек і ускладнити його юристам. 12 лютого РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука, які передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України й обмеження торговельних операцій. Того ж 12 лютого РНБО прийняла рішення «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців».

Наступного дня президент документи підписав, у результаті чого роботу Верховної Ради заблокували нардепи з «Європейської солідарності», лідером якої є Порошенко, а прем’єр Шмигаль анонсував, що з 1 березня українські виробники на 30% знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків. Щоправда, уряд, виробники й аптечні мережі ще тільки мають визначити перелік тієї сотні препаратів – але, як каже Мирон Маркевич, то таке.

З санкціями не менш цікаво. Юристи стверджують, що такі обмеження можуть вводитись проти іноземців або проти громадян України, яких звинувачують у тероризмі і які перебувають поза правовим полем України (за кордоном). Точно за кордоном (в РФ) Медведчук – і йому єдиному можна інкримінувати терористичну діяльність. Головне ж, у чому звинувачують всю п’ятірку – виведення коштів за кордон. Зеленський пообіцяв, що санкції будуть зняті, якщо підсанкційні особи повернуть виведені гроші у бюджет – і їх скерують на Збройні Сили.

Контракт тижня

В міністерстві оборони назвали своє нововведення «Контракт 18-24» експериментальним проєктом, який реалізовують у межах загальної трансформації ЗСУ. «Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – заявив міністр оборони Умєров.

Зеленський з Мюнхена привіз інформацію про те, що це українське нововведення європейці сприйняли позитивно, а американці – дуже позитивно.

Зараз про «Контракт 18-24» відомо, що тим, хто його підпише, компенсують вартість житла впродовж служби, гарантують безкоштовне медичне забезпечення, безкоштовний проїзд і комунальні пільги.

Підписанти контракту отримають виплату 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплатять одразу. Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки – 300 тис. грн, решта – у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Заробляти контрактник може 120 тисяч і більше в місяць. А претензії до новації виникли у тих, хто вже служить, – вони не отримають преференцій, які будуть у нових контрактників. В Міністерстві оборони обіцяють проблему розв'язати. Розплутування хитросплетінь, що з’являються в ході впровадження ніби і правильних ініціатив, є нашою споконвічною традицією.