Кому?

Майкл Мишкало

Наші зустрічі з ним завжди починалися з новин, з позитиву, зі слів «дивись, старий, ну це шедевр, ну нє? ти просто подумай, яку нову машину я маю!» Машина – це модель автомобіля. Далі йшла ціла розповідь, що це за авто, історія створення моделі, плюси, легенди.

 

 

Почалося все це ще в наші шкільні часи, 70-ті роки минулого століття. Його батько, великий начальник часів комуни, привіз із закордонної поїздки, точніше службового відрядження, справжню модель автомобіля Citroën DS. У неї відчинялися двері, капот, багажник, там все було, як у тої автомобільної класики – машини, яку любив президент де Ґолль. Його батько, який був не бідним і впливовим, у ті часи міг крутити максимум кермо «волги» і тільки мріяти про «сітроєн», «мерседес», «сеат», «вольво». Мріяти і купувати моделі – якщо не можеш автомобіль не те що купити, бачити його на дорозі не можеш. Ні, його батько не став завзятим колекціонером – для нього це була своєрідна сублімація бажання мати такі машини. Його син став. У нього це пристрасть, майже залежність, як сказали б лікарі, через яку навіть виникали конфлікти в сім’ї. Це недешеве задоволення тепер, а тоді, в ті дрімучі часи, це було як пошуки скарбу – коштовно і часом небезпечно.

 

Наші зустрічі й тепер починаються на мажорній оптимістичній ноті: «Дивись… нє, ну ти просто не розумієш… дивись, а хочеш, я тобі зараз покажу, і ти...» Тільки от закінчуються вони в жорсткому мінорі словом «кому». Він питає, знаючи, що я не маю відповіді: «Старий, кому я це передам!?»  

 

Його внуки, які виросли на смітнику з іграшок і, здається, взагалі не цінують нічого, не бачать різниці між колекційним Citroën DS19 і дешевим китайським пластмасовим мотлохом. Його успішний фінансово й у своїй професії син-програміст ставиться до автомобіля утилітарно (залізо – воно має їхати): крім спортивного дизеля купив собі ще електричну батарейку «теслу» і в принципі не розуміє батька.

 

Приходить час, коли ми не те що з гіркотою усвідомлюємо, радше життя ставить нас перед цим очевидним фактом (інші часи, інші покоління), що наші дорослі діти, у яких вже є свої діти, не поділяють наших літературних смаків – герої наших книжок, наші «великі й легендарні» їм байдужі. Їх не цікавлять наші культові рок-групи, саундтреки нашої молодості – ця музика не зачіпає їхніх душевних струн.

 

Так, у них свої літературні герої, музика і, звичайно, фільми: хто такий Жан Поль Бельмондо, вони не знають, а Rolling Stones для них – у кращому разі назва журналу. Ну, не застали вони тих часів, коли на одній вулиці міста було три кінотеатри, в касах не було квитків, у кінозалі дивилися фільм, а не жерли кукурудзу й пили колу… Так, є винятки, є інші діти. Винятки.

 

Але коли читаєш, як виносять і ставлять біля сміттєвих баків зв’язані стопками книжки (історія колишнього львів’янина, тепер громадянина іншої країни – це діти викидають книжки, які привезли в нову країну їхні батьки-емігранти, для яких життя без книжки було немислиме, бо це частина їх самих) – стає сумно. Не знаю… Врешті-решт, можна здати непотріб на макулатуру, а вартісні книжки, хорошу літературу – в комісійний або міську бібліотеку, якщо в новім помешканні та новім житті немає місця для книжки.

 

Інтернет пропонує розв’язати проблему «кому» в простий і ненав’язливий спосіб – продати. Так, на інтернет-платформах можна продати любе: колекцію ялинкових прикрас чи порцеляни, вінілу, вишиванок, стародруків, футбольних, театральних та будь-яких афіш – і, звичайно, поштових марок і листівок. Але чи можна конвертувати в гроші роки життя, емоції, пристрасть? 

 

Війна в цьому питанні поставила якщо не крапку, то паузу: не на часі, це розкіш мирного часу. Воюючі діти батьків, які ніколи не воювали; батьки, діти які ніколи не повернуться з-за кордону; і ті, які залишилися на Алеї героїв.

 

18.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Вірш для Анни Ґрувер
Василь МАХНО
Ханукальний сріберний підсвічник і молочні ріки з кисілем, і вкраїнські ледь пологі схили, і колядка та Не плач, Рахиле, й поспіша Пречиста в Вифлеєм.
15.02.25 | | Дискурси
Протистояти геноциду: бандерівський рецепт
Олеся Ісаюк
Декалог українського націоналіста задає не стільки ідеологічну, скільки мітологічну рамку сенсу існування українства в протистоянні з Москвою
15.02.25 | | Галичина
Звір у лісі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Рись, прудка й спритна, лиш би не скакла згори, не напала зненацька. А вовк такий, шо зикне усі вивці, навіть їкшо ни ме їсти. Їк си даст, вистинає шо до одної, аби ни було.
14.02.25 | | Дискурси
Повнота життя
Тарас Прохасько
Сидів під трепетою. Трепета раз тріпотіла, раз трепетала. І вона мене загіпнотизувала. 
13.02.25 | | Дискурси
Перший портрет владики Андрея роботи Олекси Новаківського
Любов Волошин
«Малювавєм його під час мого гостинного перебування у Ексцелєнциї яко реконвалісцент»
13.02.25 | | Минуле
Фата-моргана вічної молодості
Ірина Фотуйма
Написаний у 2003 році роман Степана Процюка «Тотем» спричинив бурю різноманітних емоцій, змістив спектри бачення нової літературної епохи і представив світові максимально натуралістичний образ травмованої та психологічно нестабільної нації.
12.02.25 | | Штука
Перша дружина і теща Михайла Рудницького: хто вони?
Євген Нахлік
Дружина Рудницького була донькою Ярослава Олесницького, а не його стрийка Евгена, як вважається нині
11.02.25 | | Минуле
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
Маск оголосив про збільшення витрат на сучасні технології та штучний інтелект, бо своєю нинішньою зброєю США не виграють наступну війну
11.02.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.