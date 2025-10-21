Ми писали записки і передавали їх через парти у школі, а потім через ряди в аудиторії. Вирваний з зошита клаптик паперу, складений як маленький конверт – так ми запрошували на побачення наших дівчат. Не у всіх вдома був телефон. Усно, на тій же перерві, не завжди про це можна було домовитись. Запросити на каву, в кіно, на морозиво, в кафе на Академічній, в «шоколадку» на гарячий шоколад, кури гриль, а пізніше (старші курси) – на концерт, в ресторан. Квіти, прогулянка в парку Франка, ясний сонячний день, ми мали бути на парах, але нам добре і тут, нам добре удвох, час зупинився і світ зупинився.

І тепер я читаю, що всього цього не буде, що до 2030 року побачення, як ми їх знаємо, зникнуть, бо 78% людей відмовляться від класичних побачень – вони вважають їх неефективними, фальшивими і навіть, виявляється (я якось це важко розумію), енергозатратними. Це коли ви провели її до самого дому, а потім – поїхав останній трамвай – пішки йшли через весь Львів. Чи взимку, стоячи в телефонній будці, набирали її номер і чули довгі гудки.

На щастя, це тільки прогноз від Інституту майбутніх відносин, є такий у Сінгапурі. Там проаналізували тенденції знайомств у 50 країнах. Чи була Україна у тій п’ятдесятці, невідомо – сподіваюся, що ні. У всьому винні знову нові технології. Створені для того, щоб полегшити нам життя, зробити його кращим, вони собою заміняють саме життя. У Південній Кореї 35% молоді зустрічаються у віртуальному світі, не виходячи з дому. Два мільйони японців замовили собі роботів-компаньйонів. Мотивація? Роботи слухають, розуміють, не зраджують і не засмучують. Робот чесніший. Це нагадує, що найкращий друг і товариш, який ніколи не зрадить і завжди радий тобі, – друг людини собака.

Нові технології. Ми майже віддали їм все. Дружбу – замість стуку у двері й розмови ми посилаємо повідомлення в месенджер, всього декілька слів. Замість квітів і подарунків просто пересилаємо готове кліше, картинку – віртуальне вітання і почуття, віртуальна дружба і визнання. Що ще?

Так, люди завжди намагались якось спростити собі життя, зменшити ймовірність того, що щось піде не так у складному процесі пошуку і вибору своєї кращої половини. Звідси свати, які досі існують, звідси шлюбні агентства, додатки у телефоні та сайти знайомств. Але у всіх них був і є один спільний знаменник – вони залишали і залишають за нами право вибору. Ви могли і можете відмовитись, а часто і відмовлялись, від побачення з тим, кого вам знайшли-запропонували; і навіть якщо ви погодились, але перше побачення могло стати (або стало) останнім. Вам не сподобався голос, тон, вигляд, одяг, парфуми…

У вас (у нас) заберуть право вибору. До 2028 року AI-асистенти знайомств підбиратимуть пару з точністю до 89%, аналізуючи тон голосу, пульс, міміку й навіть тиск. Технологія “speed – сумісність” за 90 секунд визначає, чи варто продовжувати розмову. Якщо збіг менше 70%, зустріч автоматично закінчується. Вам залишається пасивно чекати? Це не все. До 2029 року нормою стануть біохімічні тести на сумісність. Крапля слини покаже, чи підходите ви генетично і чи є шанс на довгі стосунки. З’являться навіть емоційні фітнес-трекери для пар: вони відстежуватимуть рівень щастя, частоту конфліктів і попереджатимуть про кризу за два тижні до її початку.

Алгоритм переміг наше серце, наші відчуття – точніше, ще ні, але переможе. ДНК у реальному часі. Якщо ваш генетичний збіг з кимось понад 85%, пристрій завібрує й підкаже напрямок… Кохання з першого погляду стане науково доведеним. Штучний інтелект вирішить, хто нам підходить, як ми назвемо наших дітей, скільки їх буде у нас і як довго ми будемо разом – щасливі чи ні, але точно сумісні на всі 85%.

На щастя, це не фатум, це тільки прогноз, і 89% – це не 100%. Коли у цей холод, вітер і дощ я бачу на вулиці підлітків, вчорашніх дітей, з квітами або з однією великою квіткою (він чекає її – такі раптом беззахисні й романтичні без цієї вульгарності, зверхності й самообману, він справді чекає її, і в них сьогодні побачення) – я вірю: кохання, романтика, почуття, навіть помилки, і так, наш вибір, вибір нашого серця, – все це є. І нехай таким залишається навіки-віків.