1090-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров та помічник очільника Путіна Юрій Ушаков вилітають до Саудівської Аравії на зустріч з американською делегацією, повідомили у Кремлі.

12:25 В нинішній ситуації жодна зі сторін не отримає "дуже хорошу" угоду щодо завершення війни Росії проти України, заявив Зеленський. За словами президента, мир набагато важливіший "за будь-які вигідні угоди".

"За таких обставин у нас не буде вигідної угоди, і для Путіна теж не буде вигідно, бо він не може нас перемогти, а ми не можемо перемогти його. Тому це не буде вигідна угода для нас обох".

11:50 Зустріч делегацій Сполучених Штатів та Росії у Саудівській Аравії відбудеться у вівторок, пише Axios з посиланням на джерела. З американської сторони очікується Марко Рубіо, Майкл Волтц та Стів Віткофф; хто буде з російської сторони – наразі невідомо.

11:15 Застосовані вранці аварійні відключення в окремих регіонах вже скасовані, повідомили в "Укренерго".

11:10 Споживання електроенергії зросло, повідомили в "Укренерго". Станом на 08:00 його рівень був на 2,4% вищим, ніж попереднього робочого дня, у п’ятницю. Причина – суттєве похолодання у більшості регіонів України. Вчора добовий максимум споживання зафіксовано увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж максимум попередньої неділі, 9 лютого.

10:40 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 147 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 83 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 97%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 497 із 880 запущених по Україні БПЛА, ще 356 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

10:20 У Києві та Київщині й Дніпропетровщині вранці застосували екстрені відключення електроенергії через атаки РФ на енергооб’єкти, повідомили у ДТЕК.

10:10 У Бориспільському районі Київської області внаслідок нічної атаки російських беспілотників постраждала людина, повідомив керівник Київської військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

295,0% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

121,4% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

753,7% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

115,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

75,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

624,8% автомобільної техніки (з них 13,3% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 129 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосував 5 ракет та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2932 дрони-камікадзе. Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Гуляйполе та Кам’янське Запорізької області. Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських систем, два пункти управління, один засіб ППО, а також дві станції РЕБ російських загарбників. На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямку Вовчанська. Вчора, на Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. На Сіверському напрямку, поблизу населеного пункту Григорівка, наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку. Вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Васюківки зупинили українські воїни на Краматорському напрямку. На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Кримського та Торецька. Сорок атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новоочеретувате та Новосілка окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків. На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій минулої доби не проводив. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів дев’ять штурмів позицій українських підрозділів, завдав 51 авіаудару, скинув 80 КАБ та здійснив 495 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили 16 танків, 52 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем, 128 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 149 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:20 Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання будь-яких мирних угод.

09:15 Президент США Дональд Трамп не погоджується з твердженнями президента України Володимира Зеленського, що Росія буде воювати проти НАТО:

"Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи".

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров провели телефонну розмову 16 лютого, щоб «відкрити канал зв'язку» для майбутніх переговорів про війну в Україні.

• Як повідомляється, делегації США, Росії та України збираються в Саудівській Аравії напередодні двосторонніх американо-російських та американо-українських переговорів, які відбудуться найближчими тижнями.

• На Мюнхенській конференції з безпеки європейські партнери України підтвердили свою підтримку воєнних зусиль України та вітчизняної оборонної промисловості.

• Кремль офіційно підтвердив, що Україна не має суверенітету, підготувавши умови для Москви стверджувати, що Україна не має права вести переговори з Росією або що будь-які домовленості, досягнуті з Україною в майбутньому, є недійсними.

• Інтерв'ю Медведчука та заяви Пєскова від 16 лютого продовжують ставити під сумнів готовність Москви до добросовісних переговорів про врегулювання війни та створюють інформаційні передумови для порушення Росією будь-яких досягнутих домовленостей на тій підставі, що український уряд не мав законного права їх укладати.

• Кремль направив відкрите запрошення президенту США Дональду Трампу відвідати парад до "дня перемоги" 9 травня в Москві в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб продемонструвати силу Росії та її статус глобальної держави.

• Західні медіа припускають, що США мають намір послабити санкції проти Білорусі. Росія використовує Білорусь як плацдарм для своїх військових, спрямованих проти України і НАТО, а також як важливий інструмент у своїх схемах ухилення від санкцій.

• За повідомленнями, російське військове командування передислокувало додаткові підрозділи 8-ої загальновійськової армії Південного військового округу в напрямку Торецька і східного Покровська. Це додатково вказує на те, що російське військове командування має намір у 2025 році зробити пріоритетним завданням тиск на Костянтинівку – найпівденнішу точку «поясу фортець» України.

• Російські військові, схоже, готуються до багаторічних зусиль із захоплення українського «поясу фортець» у Донецькій області, що ще більше підкреслює очевидну незацікавленість Путіна в тривалому і міцному мирі в Україні.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька, а російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Куп'янська, Сіверська й Курахового.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: