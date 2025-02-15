Вірш для Анни Ґрувер

Василь МАХНО

 

Листопад. Рятує светр грубий.

Далі грудень буде, панно Ґрувер.

Що з єврейством скажете не так?

Все в порядку – всі оті коліна

із левитів й коенів – зі слини

верблюдиць – як зі стихів Танах.

 

На нав’ючних ослах з Єрусалиму –

землі тут для ока невмістимі,

а письмо для ока – втіха втіх.

Та чому ви в черзі? Поруч – рейки.

Скупчились євреї і єврейки

перед потягом, що забирає всіх.

 

Як з вагона вирвати вас, Анно,

дівчинко худенька, юна панно,

з потягів – на захід і на схід?

Дивиться услід Дебора Фоґель

й Бруно Шульца мозаїчне око

і не плач, Рахиле, чути спів.

 

Нині – звісно – там де ви в квартирі

там ніхто не проламає двері

хоча бачать схожість з Суламіт

вашу – і тонкий пташиний профіль.

Знаю вам ці порівняння пофіґ,

якби міг я – якби тільки міг

 

знати, що таке єврейська боязнь:

це, коли гуркоче зночі поїзд?

це, коли вам страшно в місті тім?

Це, коли волосся й ваша цера

можуть спокусити офіцера

з солдатнею завалитись в дім?

 

Не важливо, у якому місті,

в грубім светрі ви на білім світі,

у квартирі. У крамницях – крам.

Ваші очі, писані вугіллям,

і страхи, немов перед весіллям,

й смертю смерть – як знаєте – поправ.

 

Що попереду? Груднева зимна січка.

Ханукальний сріберний підсвічник

і молочні ріки з кисілем,

і вкраїнські ледь пологі схили,

і колядка та Не плач, Рахиле,

й поспіша Пречиста в Вифлеєм.

 

15.02.2025

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