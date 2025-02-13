Росія почала формувати групу для перемовин зі США щодо припинення війни.

Трамп, своєю чергою, повідомив, хто ввійде в переговорну групу з боку США.

Москва вже почала формування групи для перемовин з Вашінгтоном щодо завершення російсько-української війни. Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з покликом на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, зроблену під час пресконференції в четвер, 13 лютого. «Президенти США і Росії Дональд Трамп і Владімір Путін під час телефонних перемовин домовилися негайно дати доручення помічникам щодо підготовки особистої зустрічі», – зазначив Пєсков.

За його словами, про склад російської переговорної групи повідомлять після рішень Путіна. Пєсков погодився, що існує потреба у «досить оперативному проведенні» зустрічі лідерів США та Росії. «Керівникам держав є про що поговорити, багато тем на порядку денному, які коротко були позначені вчора в ході телефонної розмови, але поки що про якісь терміни також говорити неможливо, тому що підготовча робота тільки розпочинатиметься в ці дні», – зазначив він.

Пєсков звинуватив попередню адміністрацію США в тому, що нібито вона «дотримувалася погляду про те, що потрібно робити все, щоб війна тривала». «Нинішня ж адміністрація, наскільки ми розуміємо, дотримується точки зору, що потрібно зробити все, щоб війну зупинити і щоб переміг мир. Нам набагато більше імпонує позиція нинішньої адміністрації, і ми відкриті для діалогу», – запевнив речник Кремля.

Телефонна розмова Владіміра Путіна й Дональда Трампа відбулася у середу, 12 лютого. Американський президент, інформуючи про цю розмову в його ж соцмережі Truth Social, написав: «Ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією і Україною… Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного. Ми також домовилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори, і ми розпочнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я зараз і зроблю».

У цьому ж пості Трамп повідомив, що в американську переговорну групу увійдуть: держсекретар Марко Рубіо (Marco Rubio), директор ЦРУ Джон Реткліфф (John Ratcliffe), радник з національної безпеки Майкл Волц (Michael Waltz) та спеціальний посланець президента Стів Віткофф (Steve Witkoff).