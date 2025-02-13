Голови європейських МЗС висловили готовність посилити підтримку України.

Так вони відреагували на слова керівника Пентаґону про «нереальність» повернення втрачених Україною територій.

Міністри закордонних справ країн Європи та представники керівництва Європейської Унії виступили на підтримку територіальної цілісності України. Так вони відреагували на заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про його майбутню зустріч з Путіним та нового голови Пентаґону Піта Геґсета (Pete Hegseth) про те, що повернути втрачені Україною землі нереально. Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС.

Міністри закордонних справ країн Європи на зустрічі в Парижі заявили про готовність збільшити допомогу Україні та підтримку її територіальної цілісності. «Ми готові збільшити нашу допомогу Україні. Ми заявляємо про підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності перед воєнною аґресією Росії. Наша спільна мета – продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного та міцного миру», – йдеться у заяві міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Великої Британії, а також керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств Європейської Унії.

Автори документа також наголошують, що в мирних переговорах мають брати участь як Україна, так і Європа. Окрім того, вони виступили за те, щоб Київ отримав серйозні гарантії безпеки.

«Незалежність та територіальна цілісність України не підлягають обговоренню. Нашим пріоритетом зараз має бути посилення України та надання дієвих гарантій безпеки. Європа має відігравати центральну роль у будь-яких перемовинах», – так резюмувала підсумки паризької зустрічі висока представниця Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Колишній прем'єр-міністр Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт порівняв заяви Трампа та Геґсета з діями європейських лідерів на перемовинах з Гітлером у Мюнхені 1938 року. У цьому ж дусі висловився й прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. «Ми всі хочемо лише миру. Справедливого миру. Україна, Європа та США мають працювати над цим разом. Разом», – написав Туск у соцмережі Х.

Напередодні, 12 лютого, на засіданні у форматі «Рамштайн» голова Пентаґону Піт Ґеґсет заявив, що спроби Києва повернути втрачені території «продовжать війну та завдадуть ще більше страждань». З думкою Піта Геґсета погодився президент США Дональд Трамп. Повернення України до кордонів до 2014 року він назвав «малоймовірним», хоча припустив, що колись у майбутньому Київ зможе повернути втрачені території.