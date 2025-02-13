Голови європейських МЗС висловили готовність посилити підтримку України.

Так вони відреагували на слова керівника Пентаґону про «нереальність» повернення втрачених Україною територій.

 

 

Міністри закордонних справ країн Європи та представники керівництва Європейської Унії виступили на підтримку територіальної цілісності України. Так вони відреагували на заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про його майбутню зустріч з Путіним та нового голови Пентаґону Піта Геґсета (Pete Hegseth) про те, що повернути втрачені Україною землі нереально. Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС.

 

Міністри закордонних справ країн Європи на зустрічі в Парижі заявили про готовність збільшити допомогу Україні та підтримку її територіальної цілісності. «Ми готові збільшити нашу допомогу Україні. Ми заявляємо про підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності перед воєнною аґресією Росії. Наша спільна мета – продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного та міцного миру», – йдеться у заяві міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Великої Британії, а також керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств Європейської Унії.

 

Автори документа також наголошують, що в мирних переговорах мають брати участь як Україна, так і Європа. Окрім того, вони виступили за те, щоб Київ отримав серйозні гарантії безпеки.

 

«Незалежність та територіальна цілісність України не підлягають обговоренню. Нашим пріоритетом зараз має бути посилення України та надання дієвих гарантій безпеки. Європа має відігравати центральну роль у будь-яких перемовинах», – так резюмувала підсумки паризької зустрічі висока представниця Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

 

Колишній прем'єр-міністр Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт порівняв заяви Трампа та Геґсета з діями європейських лідерів на перемовинах з Гітлером у Мюнхені 1938 року. У цьому ж дусі висловився й прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. «Ми всі хочемо лише миру. Справедливого миру. Україна, Європа та США мають працювати над цим разом. Разом», – написав Туск у соцмережі Х.

 

Напередодні, 12 лютого, на засіданні у форматі «Рамштайн» голова Пентаґону Піт Ґеґсет заявив, що спроби Києва повернути втрачені території «продовжать війну та завдадуть ще більше страждань». З думкою Піта Геґсета погодився президент США Дональд Трамп. Повернення України до кордонів до 2014 року він назвав «малоймовірним», хоча припустив, що колись у майбутньому Київ зможе повернути втрачені території.

13.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
Маск оголосив про збільшення витрат на сучасні технології та штучний інтелект, бо своєю нинішньою зброєю США не виграють наступну війну
11.02.25 | | Дискурси
При[сутність] поезії у воєнний час
Лілія Бомко
Поезія Ярини Чорногуз виявляє інший бік присутності людини в цьому світі, власне, того життя, що випливає зі смерті. Усією збіркою відлунює мотив філософії помирання, а також парадоксальне поняття – життєствердності смерті – барокові протиріччя осмислення свободи.
09.02.25 | | Штука
Фаворит
Віталій Портников
Поява фаворита у республіці – ознака насамперед тяжіння до царювання, а не до правління, ознака непевності в собі й у власних силах, можливо навіть фізичних
09.02.25 | | Дискурси
Коли варяги – не варяги…
Олеся Ісаюк
Було у варягів унікальне поєднання – вони брали участь у формуванні першої достеменно відомої державності на теренах України, а водночас не були в загальній уяві окупантами.
08.02.25 | | Україна
Фраґменти
Марта Кришталович
«Возьміт мого хлопця, най посидит у вас на уроках. Сидів там два роки на англійскому, то най у вас посидит, то ніц, шо то французке, бо то всьо єдно польска...»
08.02.25 | | Дискурси
Елегія для білчиного вуха
Василь МАХНО
Над океаном біла хмара кришиться. Глухий Бетговен, сніг, білки, письмо - усе на місці, наче оркестранти. Усе, що можна нам переписати - без нас не перепишеться само.
08.02.25 | | Дискурси
Майбутній уряд ФРН: з альтернативою, але без «Альтернативи»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Німецькі консерватори хоч і виграють бій за електоральні преференції, але коаліції їм не уникнути. Питання лише в тому: буде вона дво- чи трипартійною.
07.02.25 | | У світі
Висота сенсів музики Ваґнера
Мирон Юсипович
Кожне виражене музикою почуття в операх Ваґнера підкріплене релігією, духовністю, вищими ідеалами та філософією. Він вірить у людей, а ця ідея актуальна завжди
07.02.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.