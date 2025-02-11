Рідкісноземельна політика

«Житницею Європи» Україну вже називали – тепер маємо шанс стати «шахтою» або «кар’єром» світового масштабу. Огляд подій тижня.

Метали тижня

Злостивці, що підозрювали наявність у Дональда Трампа деменції з дислексією, можуть попуститися – те, що йому треба, президент Сполучених Штатів чудово бачить. Не встиг минулої осені Зеленський презентувати свій План перемоги, як у лютому Трамп з Планом ознайомився і зробив належні висновки.

У жовтні 2024 року Зеленський казав: «В Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ». В лютому 2025-го Трамп відповів: «Ми сказали Україні, що у них є цінні рідкісноземельні метали і ми хочемо отримати гарантії за те, що ми даємо. Ми даємо їм гроші і зброю... Тому ми хочемо укласти з Україною угоду, щоб вони могли забезпечити нам постачання своїх рідкісних металів».

З цього приводу поважні західні медіа писали, що Україна володіє величезними запасами титану, залізної руди і вугілля, а також близько 500 000 тонн не використаного літію, загальна вартість яких оцінюється в десятки трильйонів доларів. Й Україна готова працювати зі США в угодах із рідкісноземельними мінералами, якщо їй нададуть достатні гарантії безпеки, щоб ці ресурси не потрапили до рук РФ.

Згодом Bloomberg подивився на «рідкісноземельні» перспективи з іншого ракурсу. Прямим текстом про це не повідомляли, але з тексту можна зробити висновок, що в даному випадку Зеленський Трампа розводить. Ідею обміну ресурсів на військову й економічну допомогу Володимир Олександрович експлуатує спеціально для Дональда Фредовича, якому бізнесова логіка (ти мені, я тобі) ближча і зрозуміліша за геополітичні емпіреї. Крім того, Bloomberg натякає на некомпетентність Трампа в темі корисних копалин – він сплутав рідкісноземельні метали з літієм, марганцем, титаном і ураном. Максимально затребуваний зараз літій в Україні ще не добувають, технологій нема, а інвестиції будуть ризиковані. І врешті, більшість родовищ згаданих корисних копалин розташовані поблизу зони бойових дій або на вже окупованій території.

Така інформація дійде до Трампа і стимулюватиме його до ближчого знайомства з таблицею Менделєєва.



Інтерв’ю тижня

Спілкування Володимира Зеленського з іноземними медіа видається жвавішим і більш контроверсійним, ніж комунікації з вітчизняними акулами пера. В розмові з британським журналістом Пірсом Морганом президент зачепив дві теми, які мають гарантований резонанс у суспільстві, – можливі переговори з росіянами і можливе ядерне озброєння українців.

Виявилося, що мілітарна риторика Верховного головнокомандувача дещо змінилася. Тепер Зеленський впевнений, що Україна вже готова «перейти на дипломатичний шлях», а «якщо люди вважають, що ми повинні перейти на дипломатичний шлях (а я вважаю, що ми готові), то ми будемо говорити з Путіним». Президент не конкретизував, як взнаватиметься vox populi, – зате відповів, як він почуватиметься, сидячи навпроти Путіна під час гіпотетичного мирного саміту: «Якщо це буде єдина схема, завдяки якій ми можемо принести українцям мир та не втратити людей, – безумовно, ми підемо на це. Незалежно від того, як я до нього ставлюся. Я не буду добрим до нього. Я вважаю його ворогом. І думаю, що він також вважає мене ворогом».

На емоційний заклик Зеленського «поверніть нам ядерну зброю, віддайте нам ракети, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, перемістіть свій контингент на ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб у народу був спокій» заочно відповів Кіт Келлоґ. «Шанс того, що вони (українці, – авт.) повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Будьмо чесними – цього не станеться», – заявив в ефірі Fox News спецпредставник президента США у справах України та Росії. У цьому ж інтерв’ю Келлоґ повідомив, що в Білому домі хочуть зрозуміти позицію кожної сторони, а вже потім братися за угоду про припинення війни. Після дискусій з «учасниками процесу» (визначення Келлоґа) візьмуться за роботу над поступками.

Топити українців у Тисі і вішати на Хрещатику росіяни вже хотіли. Чи буде (на думку Келлоґа) російською поступкою рішення проводити екзекуції тільки в непарні дати – чи окупанти запропонують щось більш вишукане?

Візит тижня

Валерій Залужний вже призвичаївся до своєї посольської іпостасі й у інформаційному просторі з’являється лише з виваженими дипломатичними заявами. «Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України. Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами», – написав у соціальній мережі колишній Головнокомандувач про чергові відвідини Києва міністром закордонних справ Великої Британії.

Сам Девід Леммі був багатослівнішим. Шеф острівної дипломатії не міг не згадати про скорочення Сполученими Штатами міжнародної допомоги, що стане «великою стратегічною помилкою». Тема фінансового «перекриття кисню» адміністрацією Трампа зараз популярна, і не згадати її міжнародник такого рівня, як Леммі, не міг. Для України ж важливіші роздуми дипломата щодо війни з росіянами – і зводяться вони до однієї фрази міністра: «Правда полягає в тому, що молоді чоловіки і жінки, які складають українську армію, борються за майбутнє своєї країни на місцях, і це триватиме ще кілька місяців... Українці чітко усвідомлюють, що не може бути ніякого припинення вогню до переговорів. Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що Путін на даний момент не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців».

Втішити співвітчизників може факт того, що про вибори в Україні Леммі не говорив.





Енергетика тижня

Місіями МАГАТЕ в Україні нікого не здивуєш – лише директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі був на наших теренах десять разів, і тепер приїхав водинадцяте. Гроссі перевірив пошкодження Київської підстанції і вислухав нарікання президента Зеленського про стан справ на Запорізькій АЕС. «Ми з самого початку говорили, що поки ми не можемо розблокувати станцію. Це безпека для всього світу. Зробімо все, щоб під контролем МАГАТЕ наші люди там працювали і щоб там не було російських бойовиків. У принципі, людей зі зброєю. Ми дуже хотіли цього... Не вийшло домовитися з російською стороною», – зазначив Зеленський і поділився з Гроссі інформацією про те, що ЗАЕС «не працює і деградує». Гроссі у відповідь повідомив, що знову (вшосте) планує відвідати ЗАЕС і сподівається продовжити здійснювати технічну роботу на станції.

Ситуація на Запоріжжі відома і зрозуміла – поки станція окупована, нічого доброго там не буде. Незрозумілою в атомно-енергетичній сфері є історія з добудовуванням Хмельницької АЕС, тож стежити за розвитком подій буде цікаво. Бо зараз хтось (зокрема представники МАГАТЕ) стверджують, що добудова об’єкту потрібна і корисна, хтось (парламентська опозиція) переконує, що справа пахне великою корупцією – а якщо добре принюхатися, то і державною зрадою.