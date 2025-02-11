Трамп залучає союзників з НАТО до розробки мирного плану щодо України.

Кіт Келлоґ запевнив, що Білий дім хоче зміцнити позиції України у майбутніх перемовинах із Росією.

 

 

Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів щодо Росії та України Кіт Келлоґ призупинив розробку мирного плану щодо припинення російсько-української війни, щоб провести перемовини з європейськими союзниками з НАТО. Про це повідомила газета The Telegraph з покликом на джерела.

 

«Адміністрація Дональда Трампа призупинила реалізацію свого мирного плану щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Перш ніж продовжити роботу над мирним планом, Кіт Келлоґ має намір провести перемовини з президентами та прем'єр-міністрами країн НАТО», – пише видання.

 

Келлоґ повідомив європейських дипломатів, що хоче дізнатися думки лідерів країни Європи щодо форми будь-якої мирної угоди та про те, який внесок ці країни можуть зробити в процес врегулювання конфлікту.

 

Спецпосланець Дональда Трампа пообіцяв провести перемовини, щоб заспокоїти тих, хто боїться, що Вашінґтон усуне країни НАТО від мирного процесу. За даними The Telegraph, Кіт Келлоґ запевнив європейських дипломатів, що Білий дім хоче зміцнити позиції України у будь-яких майбутніх переговорах із Росією.

 

Водночас генерал Келлоґ заявив, що таки оприлюднить елементи мирного плану в Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки цими вихідними.

 

11.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
При[сутність] поезії у воєнний час
Лілія Бомко
Поезія Ярини Чорногуз виявляє інший бік присутності людини в цьому світі, власне, того життя, що випливає зі смерті. Усією збіркою відлунює мотив філософії помирання, а також парадоксальне поняття – життєствердності смерті – барокові протиріччя осмислення свободи.
09.02.25 | | Штука
Фраґменти
Марта Кришталович
«Возьміт мого хлопця, най посидит у вас на уроках. Сидів там два роки на англійскому, то най у вас посидит, то ніц, шо то французке, бо то всьо єдно польска...»
08.02.25 | | Дискурси
Елегія для білчиного вуха
Василь МАХНО
Над океаном біла хмара кришиться. Глухий Бетговен, сніг, білки, письмо - усе на місці, наче оркестранти. Усе, що можна нам переписати - без нас не перепишеться само.
08.02.25 | | Дискурси
Книжки й бібліотеки
Ігор Набитович
Тут не все можна випити – життя не вистачить, але помилуватися ними, провести деґустацію, випивши дещицю, себто погортавши кілька сторінок, варто.
07.02.25 | | Дискурси
Майбутній уряд ФРН: з альтернативою, але без «Альтернативи»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Німецькі консерватори хоч і виграють бій за електоральні преференції, але коаліції їм не уникнути. Питання лише в тому: буде вона дво- чи трипартійною.
07.02.25 | | У світі
Висота сенсів музики Ваґнера
Мирон Юсипович
Кожне виражене музикою почуття в операх Ваґнера підкріплене релігією, духовністю, вищими ідеалами та філософією. Він вірить у людей, а ця ідея актуальна завжди
07.02.25 | | Штука
Усе, що можна подумати, можна подумати ясно
Тарас Прохасько
Ми забуваємо те, що було двадцять років тому, залишаючись таким чином зовсім голими перед нинішніми новинами
06.02.25 | | Дискурси
Ще далеко до Гераклових стовпів
Микола Легкий
Працелюб нівроку, якого від аркуша паперу в друкарській машинці годі було віддурити всіма скарбами світу. «Час каяття і розплати» – книжку з трьома романами: «Стогін ріки», «Розірвана пастка» та «Розплата», – номіновано цьогоріч на Шевченківську премію.
05.02.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.