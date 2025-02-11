Трамп залучає союзників з НАТО до розробки мирного плану щодо України.

Кіт Келлоґ запевнив, що Білий дім хоче зміцнити позиції України у майбутніх перемовинах із Росією.

Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів щодо Росії та України Кіт Келлоґ призупинив розробку мирного плану щодо припинення російсько-української війни, щоб провести перемовини з європейськими союзниками з НАТО. Про це повідомила газета The Telegraph з покликом на джерела.

«Адміністрація Дональда Трампа призупинила реалізацію свого мирного плану щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Перш ніж продовжити роботу над мирним планом, Кіт Келлоґ має намір провести перемовини з президентами та прем'єр-міністрами країн НАТО», – пише видання.

Келлоґ повідомив європейських дипломатів, що хоче дізнатися думки лідерів країни Європи щодо форми будь-якої мирної угоди та про те, який внесок ці країни можуть зробити в процес врегулювання конфлікту.

Спецпосланець Дональда Трампа пообіцяв провести перемовини, щоб заспокоїти тих, хто боїться, що Вашінґтон усуне країни НАТО від мирного процесу. За даними The Telegraph, Кіт Келлоґ запевнив європейських дипломатів, що Білий дім хоче зміцнити позиції України у будь-яких майбутніх переговорах із Росією.

Водночас генерал Келлоґ заявив, що таки оприлюднить елементи мирного плану в Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки цими вихідними.