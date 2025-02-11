1084-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:50 Адміністрація Трампа планує підштовхнути європейських союзників до купівлі більшої кількості американської зброї для України, пише Reuters з посиланням на джерела. Американські посадовці обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками на цьому тижні під час Мюнхенської конференції з безпеки. Як зазначає агентство, це одна з кількох ідей, які обговорює адміністрація, щоб потенційно продовжити постачання американської зброї Києву без значних витрат американського капіталу.

14:15 Північна Корея відправила до Росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії, пише Yonhap з посиланням на міністерство оборони Південної Кореї.

13:40 Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати США доступ до рідкісноземельних металів на 500 мільярдів доларів.

"Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних [металів], з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, а можуть і не укласти. Одного дня вони можуть стати росіянами або ж не стати. Але ми будемо мати всі ці гроші в [Україні], і я кажу, я хочу їх повернути".

13:05 Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ, повідомили у Генштабі. Зазначається, що підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

12:30 Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію, пише The Washington Post.

11:55 Адміністрація Трампа поставила на паузу свій "мирний план" щодо України, аби спершу врахувати думку європейських держав, пише The Telegraph. Як зазначає видання, спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у розмовах з європейськими дипломатами пообіцяв, що перед завершенням "мирного плану" проконсультується із союзниками США по НАТО.

11:20 Вночі російські війська здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині – загалом до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. 64 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 98%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

За минулі сім днів було збито 449 із 790 запущених по Україні БПЛА, ще 322 локаційно втрачені (упали) (разом – 98%).

11:00 Через нічну та ранкову ракетні атаки на об’єкти енергетики – вранці вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії, після стабілізації ситуації в енергосистемі, вони були скасовані, повідомили в Укренерго.

10:55 Споживання електроенергії продовжує зростати, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 6:00, його рівень був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

292,8% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

120,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

744,0% артилерійських систем (з них 7,0% за минулий тиждень),

114,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

74,5% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

611,5% автомобільної техніки (з них 12,2% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 КАБ. Крім цього, здійснив майже шість тисяч обстрілів, зокрема 200 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Приколотне, Великий Бурлук, Шевченкове, Сухий Яр, Покровськ, Багатир, Костянтинопіль, Дніпроенергія, Шевченко, Січневе, Гуляйполе та Таврійське. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об’єкти російських загарбників. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка противник шість разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки. На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Противник здійснив 450 артилерійських обстрілів, з них 12 – із реактивних систем залпового вогню. Також авіація загарбників завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, дві РСЗВ, засіб ППО, 132 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 169 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

09:30 Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня, і підтвердив, що його спеціальний посланник із питань України та Росії Кіт Келлоґ незабаром відвідає Київ.

09:25 Вночі Сили протиповітряної оборони збили кілька цілей в небі над Київською областю під час чергової масованої атаки безпілотників у ніч на вівторок, повідомив голова обласної Київської військової адміністрації Микола Калашник. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, але в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу і новобудову та пошкоджено приватний будинок.

09:20 Російські війська вночі здійснили атаку на газову інфраструктуру, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

09:15 У зв’язку з масованою російською ракетною атакою "Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії по всій країні.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони України Рустем Умеров 10 лютого в рамках поточних зусиль України з інтеграції безпілотних і наземних операцій оголосив про український проєкт «Лінія безпілотників».

• Зусилля України щодо інтеграції операцій безпілотників із наземними операціями значно відрізняються від спроб Росії централізувати підрозділи безпілотників.

• Українські сили продовжують атакувати нафтопереробні заводи в Росії в рамках ударної кампанії проти російських оборонно-промислових підприємств і нафтопереробних заводів.

• Повідомляється, що російська влада ще в березні 2022 року дозволила систематичні катування українських військовополонених, яких утримують у російських в'язницях.

• Можливо, Кремль проводить інформаційну підготовку, щоб виправдати наплив громадян Північної Кореї, які прибувають до Росії, щоб приєднатися або до російської робочої сили, або до російської армії.

• Російський чиновник заявив, що Росія відправляє досвідчених російських військових до Північної Кореї під виглядом лікування.

• Проросійська молдовська сепаратистська республіка Придністров’я відмовилася від допомоги ЄС для врегулювання газової кризи, демонструючи постійний економічний вплив Росії на Придністров’я та пріоритетність для регіону Кремля.

• Нещодавно українські війська просунулися під Покровськом.

• Російські війська нещодавно просунулися в Курській області, а також поблизу Часового Яру та Покровська.

• Російські мілблогери продовжують скаржитися на системну проблему подання військами неправдивих звітів російському військовому начальству та на те, що високопоставлені російські офіцери проводять дріб'язкове управління підрозділами тактичного рівня на полі бою.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: