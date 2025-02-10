Трамп наказав припинити випуск монет номіналом один цент.

Собівартість карбування одноцентових монет значно перевищує їх номінал.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив міністрові фінансів Скоттові Бессенту (Scott Bessent) припинити карбування одноцентових монет заради скорочення державних видатків. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост голови Білого дому в соціальній мережі Truth Social.

 

«Занадто довго Сполучені Штати карбували одноцентові монети, які буквально коштували нам понад два центи. Це марнотратство! Я наказав міністру фінансів США припинити випуск нових одноцентовиків. Позбавмо бюджет нашої великої країни від непотрібних витрат, навіть одного зайвого цента», – написав Трамп.

 

Раніше Монетний двір США повідомив, що карбування майже 3,2 мільярда одноцентових монет обернулося збитком на суму 85,3 мільйона доларів у 2024 фінансовому році, який завершився 30 вересня. Випуск кожної такої монети коштував 3,7 цента. Збитковим є і карбування монет номіналом 5 центів: кожна така монета коштує майже 14 центів.

 

Одноцентові монети, які теж називають пенні, вперше було випущено американським урядом 1793 року. З 1909 року лицьовий бік монети прикрашає профіль президента Авраама Лінкольна. Вона виготовлену з цинку та міді.

 

Дискусія щодо того, чи слід вилучити пенні з переліку американської валюти, точиться вже багато років. Прихильники пенні стверджували, що це допомагає утримувати споживчі ціни нижчими та є джерелом доходу для благодійних організацій. Знищення одноцентової монети, на їхнє переконання, найімовірніше призведе до того, що останню цифру в ціні буде округлено у вищий бік.

 

10.02.2025

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