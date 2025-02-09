Трамп провів телефонат з Путіним.

Розмова велася передовсім про російсько-українську війну та шанси її припинення.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що телефонічно розмовляв із російським диктатором Владіміром Путіним. Ця заява господаря Білого дому пролунала в інтерв'ю виданню The New York Post, опублікованому восьмого лютого. Телефонна розмова була присвячена можливому закінченню війни Росії проти України.

За словами американського президента, Путін нібито «хоче, щоб люди перестали гинути» на полях битв. «Усі ці загиблі люди, молоді, красиві, – це ж як діти. Два мільйони – без жодної причини», – бідкався про загиблих Трамп. Він не уточнив, звідки в нього такі цифри, але вкотре заявив, що війни в Україні не сталося б, якби президентом на момент її початку був він, а не Джо Байден.

Президент США заявив, що має «конкретний план» щодо припинення війни. «Я сподіваюся, що це буде швидко», – зазначив він, проте не розкрив жодних деталей.

Про те, коли відбулася ця розмова, в інтерв’ю не уточнюється. Трамп також не забажав відповідати на запитання про те, скільки разів він спілкувався з лідером Росії. «Я краще промовчу», – сказав він.

Трамп, окрім того, сказав про намір укласти угоду з президентом України Володимиром Зеленським щодо доступу до українських рідкісноземельних металів і щупакового газу на загальну суму 500 млн доларів. Він уточнив, що в обмін США готові надати Україні гарантії безпеки у будь-якому потенційному мирному врегулюванні конфлікту.

Відомо, що наступного тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Зеленським на марґінесі Мюнхенської конференції з безпеки.