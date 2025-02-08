Елегія для білчиного вуха

В одній елегії для білчиного вуха
зависла снігу біла потеруха.
З вікна помітно – ось вона – диви!
Я написав елегію для білки,
в якій околиці мої й мої присілки
і щогли яхт, і з коминів дими.
Ніхто мене це не прохав чинити.
Ніхто не знає як це розчинити –
як відчинити сніг ключем чи так.
Минулося Різдво із Миколаєм
а сніг на нас, завислий, все ж чекає:
і меле млин, і торохтить тартак.
Така банальність: білка, сніг і віршик.
Така невіра в те, що каже віршник.
Така незмінність нашого буття,
то хай хоч вухо сірувате білки
почує в цій елегії присілки,
яким сніги перекривають дах.
І навіть перестрашене створіння
теж створене для смерті і старіння,
елегій, слів, для весен і зими.
Якщо це сніг, в якім живе Бетговен,
якщо елегію перетворю на човен,
на білу потеруху і дими,
не знати, що залишиться для білок:
ну, може молоко туману біле
шапки баранячі, за ніч їх намело,
на крони кленів – і верхи горіхів
мою елегію для білчиної втіхи
на оркестровий запис повело.
А ти що думав: що кому приспічить,
бо кожен вірш нам самоту засвідчить –
присвітить сніг оливковий ліхтар
елегія знайде свою абетку,
музичне вухо, білчину кебету
й гучне відлуння бубнів і литавр.
Чи там потрібна звуків потеруха?
Елегія ж написана для вуха –
а не для флейти – просто з рукава,
якщо приплине човен із Бетговеном,
якщо дими пролізуть вгору комином,
якщо слова запишуться в слова.
Я – при вікні. Як пишеться, то й пишеться.
Над океаном біла хмара кришиться.
Глухий Бетговен, сніг, білки, письмо –
усе на місці, наче оркестранти.
Усе, що можна нам переписати –
без нас не перепишеться само.
08.02.2025