Мін'юст США розпускає групу, яка виявляла гроші підсанкційних росіян.

Конфісковані цією групою гроші влада США скеровувала на підтримку України.

 

                          Пем Бонді

 

Міністерство юстиції Сполучених Штатів припиняє діяльність сформованої адміністрацією експрезидента Джо Байдена оперативної групи KleptoCapture, яка займалася виявленням та арештом активів заможних російських бізнесменів, на яких було накладено санкції у зв'язку з війною в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на слова генеральної прокурорки США Пем Бонді (Pam Bondi), яка одночасно обіймає посаду й міністерки юстиції.

 

За словами Бонді, яку Сенат США затвердив на посаду щойно п’ятого лютого, пріоритет підрозділу Мін'юсту США у боротьбі з відмиванням грошей буде перескерований на боротьбу з картелями та транскордонною злочинністю. «Підрозділ кримінального відділу боротьби з корупцією за кордоном (The Criminal Division's Foreign Corrupt Practices Act Unit) приділятиме першочергову увагу розслідуванням, пов'язаним з підкупом іноземних посадових осіб, які сприяють злочинним операціям картелів і транснаціональних злочинних організацій, і перестане фокусуватися на справах, не пов'язаних з цим. Приклади таких справ включають випадки, пов'язані з підкупом іноземних посадових осіб для сприяння контрабанді людей, незаконному обігу наркотиків та вогнепальної зброї», – йдеться у внутрішньому документі відомства.

 

Міністерство також розпустило оперативну групу з «контролю за іноземним впливом, спрямованим на сіяння розбрату, підрив демократії та поширення дезінформації», змінивши підхід до дотримання Закону про реєстрацію іноземних аґентів від 1938 року, який вимагає від громадян повідомляти уряд, коли вони лобіюють у США інтереси іноземних урядів чи політичних суб'єктів.

 

Цікаво, що за даними Bloomberg, самій Пем Бонді довелося зареєструвати себе як іноземну аґентку, що лобіює інтереси уряду Катару.

 

Група KleptoCapture почала працювати в США 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До неї увійшли представники міністерств фінансів, юстиції та внутрішніх справ США, Великої Британії, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії. Активи російських олігархів, конфісковані цією групою, влада США скеровувала на підтримку України.

07.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Льодовиковий період архітектора Януша
Ростислав Шпук
Архітектора, який спроєктував і збудував у Станіславові від 1909 року до війни 1914-го шість знакових донині камʼяниць
04.02.25 | | Минуле
Посттравмова охорона культурної спадщини
Ігор Панчишин
Процес охорони спадщини вислизнув з рук Міста: це і влада, і мешканці, і архітектори, а також будівельники – бюрократична сфера – депутати…
03.02.25 | | Галичина
З Днем народження?..
Іван Гарапко
Це реквієм за загиблими побратимами, про яких ніколи не забудеш. Це буденність війни, якою вона є насправді – без героїзації та ідеалізації, показ неможливості людської психіки підготуватися до цього, звикнути.
03.02.25 | | Штука
«Створення світу за 10 днів»
Ігор Тимощук
«Створення світу за 10 днів» — нова виставка у Муніципальному Мистецькому Центрі, що стала місцем діалогу двох художниць Abra та Rina Riga. Результатом якого є спільне полотно “Emelen”, створене у просторі галереї під час монтажу.
02.02.25 | | Штука
Бристоль
Віталій Портников
Москва хотіла б вбити душу українських міст, зруйнувати їхню атмосферу. Бо якщо немає вулиць і немає будівель – яка там душа! Бо коли ти вбиваєш місто – ти вбиваєш і надію
02.02.25 | | Дискурси
Дзеркало 80 сезонів
Уляна Рой
Історія театру – не лише історія будівлі, де відбуваються вистави, не лише біографії та творчі портрети режисерів та митців, не лише постав, а й ширшого культурного і соціологічного контексту.
01.02.25 | | Штука
Проминальне світло: про Леоніда Грабовського
Василь МАХНО
Акорди, такти, частоти вислизають, як вода крізь пальці, залишаючи нам лише відчуття плину. Музиці підвладно усе, окрім статичності.
01.02.25 | | Дискурси
Перейти криваву межу
Олеся Ісаюк
Автор "Б’ють гармати" схопив той дуже тонкий і малопомітний момент, коли вчорашній новобранець чи людина, яка не з власної волі втягнута у воєнний вир, перетворюється на воїна
01.02.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.