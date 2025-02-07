Мін'юст США розпускає групу, яка виявляла гроші підсанкційних росіян.

Конфісковані цією групою гроші влада США скеровувала на підтримку України.

Пем Бонді

Міністерство юстиції Сполучених Штатів припиняє діяльність сформованої адміністрацією експрезидента Джо Байдена оперативної групи KleptoCapture, яка займалася виявленням та арештом активів заможних російських бізнесменів, на яких було накладено санкції у зв'язку з війною в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на слова генеральної прокурорки США Пем Бонді (Pam Bondi), яка одночасно обіймає посаду й міністерки юстиції.

За словами Бонді, яку Сенат США затвердив на посаду щойно п’ятого лютого, пріоритет підрозділу Мін'юсту США у боротьбі з відмиванням грошей буде перескерований на боротьбу з картелями та транскордонною злочинністю. «Підрозділ кримінального відділу боротьби з корупцією за кордоном (The Criminal Division's Foreign Corrupt Practices Act Unit) приділятиме першочергову увагу розслідуванням, пов'язаним з підкупом іноземних посадових осіб, які сприяють злочинним операціям картелів і транснаціональних злочинних організацій, і перестане фокусуватися на справах, не пов'язаних з цим. Приклади таких справ включають випадки, пов'язані з підкупом іноземних посадових осіб для сприяння контрабанді людей, незаконному обігу наркотиків та вогнепальної зброї», – йдеться у внутрішньому документі відомства.

Міністерство також розпустило оперативну групу з «контролю за іноземним впливом, спрямованим на сіяння розбрату, підрив демократії та поширення дезінформації», змінивши підхід до дотримання Закону про реєстрацію іноземних аґентів від 1938 року, який вимагає від громадян повідомляти уряд, коли вони лобіюють у США інтереси іноземних урядів чи політичних суб'єктів.

Цікаво, що за даними Bloomberg, самій Пем Бонді довелося зареєструвати себе як іноземну аґентку, що лобіює інтереси уряду Катару.

Група KleptoCapture почала працювати в США 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До неї увійшли представники міністерств фінансів, юстиції та внутрішніх справ США, Великої Британії, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії. Активи російських олігархів, конфісковані цією групою, влада США скеровувала на підтримку України.