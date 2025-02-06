Усе, що можна подумати, можна подумати ясно

Так казав Вітґенштайн: думка є змістовним реченням…, сукупність речень є мовою…, людина має здатність творити мови, не маючи при тому уявлення, як і що кожне слово означає…, речення є моделлю дійсності – такої, якою ми собі її уявляємо. Я йому вірю хоча би через те, що у моєму місті є два будинки, до вигадування яких Вітґенштайн був якимось чином причетним. Ще він каже – світ визначають факти, і визначають тим, що це ВСІ факти. А факти найближчі є такі: у видавництві Лілея-НВ зовсім неочікувано щойно видали одним томом усі книжечки, які двадцять років тому друкувалися у серії «Інший формат». Навіть на одну більше – книжечки з Миколою Рябчуком тоді видати не вдалося.

То був страшенно ідеалістичний проєкт (тоді ще проект, хоча по-нашому вимовлялося вже тоді так само вільно, як пероги чи дуп). Я провадив довші розмови з українськими інтелектуалами, авторами книжок і текстів різного штибу. Намагався поговорити з ними не так, як вони будували речення у своїх романах, віршах, есеях, статтях. Хотів вивести на неписьмову мову. Вірив, що такого говоріння дуже бракує, вірив, що такі книжечки-записи можуть розслинити фіранки на багатьох вікнах тим, хто це прочитає, хто побачить у прочитаному навіть не інструкцію, як розслинити свої вікна, а хоча би принципову можність відкривання поля зору і подальшого майстрування власної реальності власних речень за власним побаченим.

Їх мало бути значно більше. Але встиг лише кількох: Лишега, Іздрик, Андрухович, Забужко, Грицак, Ґудзяк, Герасим'юк, Рябчук. Як на 2002–2003 – самі колони, на яких щось трималося.

Лишега казав: і ці удари – це було слово; так чи інакше у сьогоднішній літературі залишилися рештки цієї магії – ціляти, ціляти у найвразливіші місця того ведмедя – у око, в голову..

Іздрик казав: мені здається, що було би дуже наївно казати, що якісь часи були кращими чи будуть якісь кращі часи, часи такі, як є, перебуваючи тут і тепер, ми не можемо в жоден спосіб оцінити, яким усе є насправді.

Андрухович казав: хочеться творити якусь іншу опінію, скільки разів я переконувався у тому, що якісь люди із Заходу – коли потрапляють сюди і їм трапляється відповідна людина – захоплені нашою країною.

Забужко казала: я йшла в Ірпені по пероні, а справа і зліва стояли групки молодих людей, я проходила якраз посередині, з обох боків мене проводили очима, і, не доходячи до них кілька десятків метрів, я раптом розумію, що справа – україномовні, а зліва – російськомовні, коли проходжу повз, то чую, що це вірно, візуально різниці ніякої, але цей момент контакту.

Отець – тоді ще – Борис Ґудзяк казав: коли ми шукаємо правду, то це не пошук чогось, але пошук когось, правда – це Особа і наше ставлення до цієї Особи.

Грицак казав: головну свою роль на континенті Україна вже зіграла, і великою мірою вона виконана, але, на жаль, не до кінця, роль України полягала в тому, що вона мусила статися як самостійна держава.

Герасим'юк казав: час і випадок, недаремно я на цьому востаннє так зациклювався, бо це практично речі одного порядку, можливо, час – це випадок, не випадок – час, а час – випадок.

Рябчук казав: якщо ми вже займаємося аналітикою, якщо ми вважаємо себе інтелектуалами, то має бути інтелектуальний дискурс, а не партійно-пропаґандовий, але то таке, думаю, що ми вже набалакалися, якщо щось згадаю, то пришлю телеграму.

І ще кілька фактів. Те, що було подумане і промовлене двадцять років тому, безпосередньо впливає на наші сьогоднішні новини. Ми найбільше забуваємо те, що було двадцять років тому, залишаючись таким чином голими перед нинішніми новинами. І ще: у часі війни ліпше читати те, що було перед війною, – аби нагадати собі, за що ця війна.

І вже цілком розслонені фіранки – усі ці люди є справжніми призвідцями війни. Не тому, що вони до неї підштовхували, а тому, що через їхні речення, які зуміли прижитися у наших головах, її почали. Якби не вони – війна не була би потрібною. Бо не було би з ким воювати.