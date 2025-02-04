Фейкові фейки

Для оптимізації переговорних процесів зараз десь у районі Анадирі бракує п’яного в лапоть майора, який натисне потрібну кнопку, поверне правильний важіль – і зробить, наприклад, з Анкориджа купу гною. Американці б задумались про деескалацію. Огляд подій тижня.

Американці тижня

«Турборежим» нової влади у Сполучених Штатах майже впритул добрався до України. Поки що висловлювався не сам президент Трамп, але наговорене його найближчими соратниками вже дає велику поживу для роздумів.

Спочатку держсекретар США Марко Рубіо згадав цифри і побавився в футурологію: «Україна відкинута на 100 років тому, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон». До другої людини в Штатах поки не дійшло, що майбутньому України загрожують скажені сусіди – пояснити це держсекретареві спробував президент Зеленський. «Рубіо повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія. Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми», – сказав Зеленський.

Коли Рубіо відвідає наші терени, поки що невідомо, але майже точно десь за тиждень в Києві планує з’явитися спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Якщо держсекретаря бентежили українські біженці, то спецпосланник перейнявся українськими виборами, проводити які під час війни не дозволяє українська ж Конституція. «Більшість демократичних країн проводять вибори й у воєнний час. Я думаю, що важливо, щоб вони проводились. Вважаю, що це корисно для демократії. У цьому краса міцної демократії, коли у виборах може брати участь більше за одну людину», – повідомив Келлог у інтерв’ю агентству Reuters – і, кажуть, на київській вулиці Банковій дуже з цього приводу перейнялися, бо потрактували роздуми американського чиновника як ультиматум чинній українській владі.

Свого часу Зеленський говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії, а союзники створять міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть РФ.

Можливо, щось стане більше зрозуміло після візиту Келлога, але поки що ймовірно, що будуть нові контроверсійні заяви, а потім можуть статися і такі самі вчинки.



Воєнне тижня

Вітчизняним міністрам оборони пороблено. «Яйця по 17 гривень» від Рєзнікова ввійшли в скарбницю українського фольклору – його спадкоємець на посаді Умєров може досягнути ще помітніших вершин.

27 січня після відповідної заяви Центру протидії корупції Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження проти міністра оборони України Рустема Умєрова через можливе зловживання владою.

Основний сюжет, очевидно, обертатиметься довкола Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яка відповідає за поставки зброї на фронт. Перше, що кидається в очі в цій історії, – за чотири дні (з 25 січня до 1 лютого) пʼять разів міняли керівника цієї структури. Якщо не зважати на кадрові фрикції, то можна згадати історію про артилерійські боєприпаси калібру 120 мм і 122 мм, відправлені на фронт, де з’ясувалось, що вони неякісні. Ще є справа про загадкові 23 мільярди на потреби прикордонників – куди і для чого насправді пішли гроші, будуть розбиратися спеціалісти НАБУ.

Версія про те, що і цю справу заметуть під хідник, а Умєрова в найгіршому разі відправлять у заслання по дипломатичній лінії, зараз є найпопулярнішою. Проте існує і варіант розвитку подій, згідно з яким Рустема Енверовича зроблять офірним цапом, аби показати американським партнерам досягнення в боротьбі з корупцією. Очікуваний візит Келлога трохи прояснить питання.

Анекдоти тижня

Специфічний гумор шефа Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова вкотре зробив його топовою персоною на інформаційному полі. «Українська правда» опублікувала матеріал, який завершувався цитатою якогось нібито високопоставленого анонімного депутата: «Найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України"».

Сам Буданов, якому приписують фразу, відреагував хрестоматійно – розповів старий анекдот: «Я вам анекдот розповім... Сидять дві бабки біля подвір’я, і одна іншій каже: "Он дивись – пішла, а донька в неї шльондра". – "Так у неї ж син". – "Ну то нехай всім тепер розказує, що це не так". Оце моя відповідь».

Виступу Буданова на ISLND TV цілком вистачило, але ж є прес-служба ГУР, яка наголосила, що поширена у ЗМІ начебто цитата їхнього шефа була із закритого, з грифом таємно, засідання Верховної Ради – і до того ж не відповідає дійсності. Свої п’ять копійок вставив нардеп-«слуга» Олег Дунда, який заявив, що той, хто поширив цю інформацію, повинен відповісти за свої дії, оскільки цю інформацію заборонено оприлюднювати.

Кирило Олексійович може подякувати своїм підлеглим і всім, хто йому співчуває, за безпосередність у вирішенні його квазіклопотів.

Диверсант тижня

Колись у мемуарах чинний директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін напише про те, як виконував роль Штірліца в Кремлі і водив за ніс всю контррозвідку країни-окупанта. В тому, що Сергій Євгенович є засланим розвідником, вчергове виникла підозра, коли він відповідав на питання кореспондента ТАСС про те, чи можливий у майбутньому розділ України між різними країнами. Наришкін, крім всього іншого, є головою Російського історичного товариства, і відповів так: «Знаєте, це таке серйозне питання, яке має дуже глибоку передісторію. Я якраз із колегами-істориками в Російському історичному товаристві запропонував обговорити ось цю тему, але з історичної точки зору. І ми обов'язково це зробимо. І спробуємо запросити істориків з інших країн, із Польщі, з Угорщини, зі Словаччини».

Класичний вкид досвідченого «тайняка» – включаєш лампочку, на світло прилітає міль, міль б’єш пацкою. Цього разу в ролі «молі» виступив кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску. «Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є Північний Мармарош з колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія», – ляпнув черговий претендент на звання "геній Карпат".

Наришкін вирахував ще одну російську «консерву» і може придумувати якусь нову операцію.