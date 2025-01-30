Меркель розкритикувала голову ХДС Мерца за голосування спільно з АдН.

Ексканцлерка Німеччини вважає за неприпустиме для демократичних партій використовувати підтримку правих популістів.

Колишня бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель виступила з гострою критикою чинного лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца (Friedrich Merz). Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву ексканцлерки, поширену її офісом у четвер, 30 січня. Меркель вважає неправильним використовувати для проходження проєктів у Бундестазі голосів правопопулістської «Альтернативи для Німеччини» (АдН). Натомість Меркель закликала до співпраці всі демократичні партії.

Меркель розкритикувала Мерца за те, що, на її думку, він більше не почувається пов'язаним обіцянками про те, що не буде перед виборами до Бундестаґу ставити на голосування проєкти, отримати більшість голосів за якими можна було б тільки за допомогою АдН. «Ці обіцянки, зроблені в листопаді, були виразом великої державної політичної відповідальності», – наголосила Меркель. Вона закликала Мерца повернутися до цієї позиції. «Необхідно, щоб усі демократичні партії працювали спільно, поза партійно-політичними межами», щоб запобігти «таким жахливим вбивствам», як у Магдебурзі та Ашаффенбурзі, йдеться в заяві ексканцлерки. При цьому мова, за її словами, не повинна йти про «тактичні маневри», а про чесні ділові переговори «на основі чинного європейського законодавства».

Причиною для критики Анґели Меркель стало голосування з питань посилення міґраційної політики, яке відбулося у Бундестазі 29 січня. Проєкт резолюції найбільшої опозиційної фракції німецького бундестагу ХДС/ХСС про радикальне посилення міграційного законодавства, який включає запровадження постійного прикордонного контролю, можливість відмови прохачам притулку вже на кордоні та затримання іноземців, яких влада зобов'язала залишити країну, отримав підтримку більшості.

У ході поіменного голосування за резолюцію висловилися 348 депутатів, проти проголосували 345, утрималися ще 10. Крім консерваторів, документ підтримали також депутати Вільної демократичної партії та праві популісти з АдН. Правлячі Соціал-демократична партія Німеччини та «Спілка90/»зелені», а також Ліва партія виступили проти. Лівопопулістська партія «Союз Сари Ваґенкнехт» оголосила, що утримується при голосуванні.

Блок ХДС/ХСС виступив з ініціативою посилення міґраційної політики після ножової атаки в баварському Ашаффенбурзі, жертвою якої стали двоє людей, зокрема дворічна дитина. Підозрюваний – 28-річний афганець Енамулла О., який, ймовірно, страждав на психічні проблеми і не мав перебувати в Німеччині. Цей злочин за місяць до дострокових виборів у ФРН знову спровокував дискусії щодо необхідності зміни міґраційної політики та прискорення процедури депортації нелегальних міґрантів.