У Вашінґтоні пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером.

Літак впав у річку Потомак, на його облавку перебували 64 людини.

Увечері в середу, 29 січня, пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines під час заходу на посадку в Національному аеропорту імені Рональда Рейґана неподалік Вашінґтона зіткнувся з армійським гелікоптером Black Hawk. Як подає інформаційна аґенція Reuters, авіатроща сталася близько 21.00 за місцевим часом.

Згідно з офіційними даними, на облавку авіалайнера, що прямував з Канзасу, перебувало 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. Після зіткнення літак упав у річку Потомак. На летовищі Рональда Рейґана було припинено всі рейси, а в річці розпочалася рятувальна операція. Температура води в річці становить 2 градуси за Цельсієм – людина може провести в такій воді приблизно 30 хвилин до настання гіпотермії та втрати свідомості.

Офіційної інформації про постраждалих наразі немає. Телеканал CBS News з покликом на представника поліції повідомив, що наразі з річки виловлено щонайменше 18 тіл. Відомо теж, що щонайменше чотирьох постраждалих було доставлено до найближчого шпиталю.

Джерело аґенції Reuters в армії США заявило, що гелікоптер Black Hawk виконував тренувальний політ, а на його облавку перебували троє військовослужбовців. Про їхню долю наразі не повідомляється.

Президент США Дональд Трамп вже встиг прокоментувати авіакатастрофу. «Мене повністю поінформували про жахливий інцидент, який щойно трапився у Національному аеропорту імені Рейґана. Хай Господь благословить їхні душі. Дякую за неймовірну роботу наших екстрених служб. Я стежу за ситуацією і надам детальнішу інформацію з її надходженням», – йдеться у заяві глави Білого дому.