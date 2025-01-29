Лідер повстанців Джулані став тимчасовим президентом Сирії.

Нова сирійська влада вимагає від Росії виплати компенсацій та видачі експрезидента-втікача Башара Асада.

 

                                  Ахмеда аш-Шараа

 

Лідера сирійських повстанців Ахмеда аш-Шараа – більше відомого під іменем Абу Мухаммед аль-Джулані – оголошено президентом країни на перехідний період. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на сирійські ЗМІ. Нова влада країни також оголосила про припинення дії колишньої конституції та розпуск парламенту. Розпущені також усі служби безпеки та збройні формування.

 

Ахмеда аш-Шараа також було уповноважено сформувати тимчасову законодавчу раду для перехідного періоду. Вона виконуватиме свої завдання до ухвалення нової конституції.

 

Раніше цього ж дня представники нової влади Сирії зустрілися з російською урядовою делегацією. Це відбулося вперше після повалення режиму Башара Асада. До Дамаску прилетіли заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов та спецпредставник російського президента щодо Сирії Олександр Лаврентьєв. Крім того, до складу російської делегації входили представники російського бізнесу. З боку нового керівництва Сирії в перемовинах взяли участь Ахмад аш-Шараа, міністр закордонних справ Асаад аш-Шибані та міністр охорони здоров'я Махер аш-Шараа. Під час перемовин росіяни намагалися домовитися про збереження за Москвою військово-морського порту в Тартусі та авіабази Хмеймім.

 

Нова сирійська влада своєю чергою висунула росіянам зустрічні вимоги. Йдеться передовсім про компенсацію за зруйновані російськими бомбардуваннями міста. Окрім того. Ахмед аль-Шараа зажадав від Москви видати йому колишнього президента країни Башара аль-Асада, який втік до Росії.

 

Сирійське джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило аґенції Reuters, що російська делегація не захотіла «визнавати помилок», і єдина угода, якої було досягнуто, — це продовжити перемовини.

29.01.2025

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