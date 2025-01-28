Прем'єр Сербії подав до демісії через трагедію в Новім Саді.

Загибель 15 людей спровокувала хвилю масових протестів у країні з вимогою відставки уряду.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич вирішив подати до демісії на тлі масових протестів, спровокованих загибеллю людей внаслідок нещасного випадку в місті Новий Сад. Про це повідомила сербська газета «Политика». Протести тривають уже понад два місяці, а минулого тижня справа дійшла до загального страйку.

Протести розпочалися ще у листопаді. Спершу їх організаторами виступили сербські студенти, які вимагали кримінальної відповідальності влади за трагедію, що сталася першого листопада, коли внаслідок обвалення бетонного козирка на залізничному двірці в Новому Саді, другому за величиною місті Сербії, загинули 15 людей, включно з дітьми. Згодом до протестів долучилися й інші верстви населення. Від вимог покарати винних протестувальники перейшли до виступів за зміну влади в країні.

Мілош Вучевич очолює сербський уряд з травня 2024 року. Раніше він був заступником прем'єр-міністра та міністром оборони. Вучевич оголосив про відставку під час екстреної прес-конференції у вівторок, 28 січня.

У своєму виступі керівник сербського уряду зазначив – він пишається всім, що було зроблено під час його перебування на посаді, особливо у сфері економічного поступу країни. «Тінь кинула велика трагедія в Новім Саді, і з цього моменту Сербія, здавалося, загрузла в цій катастрофі», – сказав Вучевич, маючи на увазі протести, що розпочалися після трагічних подій у місті. За його словами, розкол, що виник у суспільстві, був нібито ініційований з-за кордону, а нещасний випадок було використано як привід для «політичних зловживань».

Президент Сербії Александр Вучич теж звинуватив Захід у спробах «влаштувати в республіці кольорову революцію», в яку, за його словами, вже вкладено «мільярди євро».