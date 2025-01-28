Нині у Львові зафіксовано третій за рік рекордний максимум температури.

Нині у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для дня 27 січня: температура сягнула +12,6°С, повідомили в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, зазначивши, що попередній максимум (+9,0°С) спостерігався у 1995 році.

Насправді ж максимум за попередні 210 років метеоспостережень становив +11,3°С і був зафіксований 27 січня 1936 року.

Це вже третій температурний максимум певного числа січня, зафіксований цього року:

7 січня було зафіксована температура повітря +11,7°С і оновлено максимум 10,9°С, що тримався з 1877 року;

20 січня була зафіксована температура повітря +11,1°С і оновлено максимум в 10,0°С, що тримався з 1918 року.

Вчора Український гідрометеорологічний центр повідомив про новий температурний рекорд для Львова на 26 січня (+7,9°), хоча 26 січня 1990 року у Львові спостерігали +8,4°С.

На завтра Львівський регіональний центр з гідрометеорології заповідає вдень по Львову 14–16°С тепла, що знову буде вище попереднього максимуму 1834 року (+11,3°С).