Колумбія погодилася приймати нелегальних міґрантів зі США.

Цьому рішенню Боготи передували погрози Трампа запровадити жорсткі санкції щодо колумбійців.

 

                               Ґуставо Петро

 

Уряд Колумбії погодився приймати депортаційні рейси зі Сполучених Штатів з нелегальними колумбійськими міґрантами. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press з покликом на заяву прес-секретарки Білого дому Каролін Лівітт (Karoline Leavitt). Вона уточнила, що оголошені раніше президентом США Дональдом Трампом санкції та мита не набудуть чинності, якщо Богота продовжить приймати такі рейсів.

 

При цьому пані Лівітт зазначила, що візові санкції щодо колумбійських чиновників збережуться, допоки перший літак із висланими міґрантами не приземлиться в Колумбії. На таких же умовах відбуватиметься посилений митний огляд колумбійських товарів, які постачаються до США.

 

Нагадаємо, що в неділю, 26 січня, президент Колумбії Ґуставо Петро (Gustavo Petro) заборонив двом літакам зі США, які перевозили депортованих колумбійців, сідати на території країни. У відповідь Дональд Трамп у рамках тиску на Боготу розпорядився запровадити 25-відсоткове мито на всі товари з Колумбії, заборонити в'їзд для колумбійських чиновників та посилити перевірки на кордоні для всіх громадян цієї країни. За тиждень додаткові тарифи мали бути підвищені до 50 відсотків.

 

Після погроз американського президента Ґуставо Петро досить швидко змінив свою позицію в цьому питанні й навіть оголосив, що відправить свій літак, аби забрати депортованих колумбійців зі США.

 

«Сьогоднішні події дають зрозуміти всьому світу, що Америку знову шанують. Президент Трамп продовжить твердо захищати суверенітет нашої країни і очікує, що всі інші держави світу повністю співпрацюватимуть, вживаючи своїх заходів щодо депортації громадян, які незаконно перебувають у США», – наголосила Каролін Лівітт.

27.01.2025

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