Генсек Марк Рютте закликав НАТО змінити хід війни в Україні.

Він застеріг, що перемога Путіна в Україні підірве можливості Альянсу зі стримування своїх супротивників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи у четвер, 23 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, закликав західних союзників посилити допомогу Україні та підтримав президента США Дональда Трампа, який виступає за збільшення військових витрат. Про це повідомив телеканал Euronews.

«Я вважаю, Дональд Трамп має рацію в тому, що ми витрачаємо недостатньо. І, у будь-якому разі, нам потрібно збалансувати це з тим, що витрачають США. Але особливо ми повинні подбати про нашу промислову базу. Тобто про те, що виробляє наша оборонна промисловість – а вона виробляє недостатньо», – бідкався генсек НАТО. Він теж нарікав, що європейська оборонна промисловість впроваджує інновації надто повільно.

За словами Марка Рютте, тепер НАТО у безпеці, але через 4–5 років Альянс не зможе захистити себе, якщо обмежуватиме оборонні витрати двома відсотками свого ВВП. «Хоча саме така мета встановлена ​​для країн Альянсу, лише 23 з 32 змогли її досягти у 2024 році. Але й цього недостатньо», – зазначив Рюте.

У кулуарах форуму голова НАТО сказав журналістам, що перемога Путіна в Україні підірве можливості Альянсу зі стримування противників і вимагатиме від Північноатлантичного альянсу виділення трильйонів євро в рамках додаткових витрат на посилення оборони. «Ми повинні змінити хід війни. Захід не може допустити в XXI столітті, щоб одна країна вторгалася в іншу і намагалася її колонізувати. Якщо Україна програє, то НАТО за відновлення стримувального потенціалу доведеться заплатити набагато більшу ціну, ніж та, що буде потрібна зараз для збільшення наших витрат на оборону та нарощування промислового виробництва. Це будуть не мільярди, а трильйони», – застеріг генсек НАТО.