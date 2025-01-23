Керівництво ЄУ підтримало заклик Трампа до посилення обороноздатності Європи.

На наступному саміті НАТО очікуються дебати про нову цільову норму 3-3,5% ВВП – на оборонні потреби.

Висока представниця Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас і прем'єрміністр Польщі, яка зараз головує в Раді ЄУ, Дональд Туск у своїх програмних виступах у середу, 22 січня, закликали європейців більше інвестувати у власну безпеку. Вони фактично підтримали вимогу нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо збільшення європейськими країнами витрат на оборону. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Нагадаємо, що Трамп пригрозив припинити участь США в системі колективного захисту НАТО, якщо європейці не збільшать свої витрати на оборону. Він вимагає від європейських країн-членів НАТО довести свої оборонні бюджети до п’яти відсотків ВВП, тоді як поточна цільова норма НАТО становить 2%. Такі країни, як Італія, Іспанія та Бельгія, не досягають навіть цієї нижчої позначки. Німеччина вперше за десятиліття виконала двохвідсоткову норму минулого року.

«Президент Трамп має рацію, коли каже, що ми витрачаємо недостатньо», – заявила Кая Каллас на щорічній конференції Європейської оборонної аґенції (EDA). Вона наголосила на необхідності збільшення інвестицій з боку країн-членів ЄУ, приватного сектора і бюджету Євроунії.

«Європейці повинні прокинутися», – закликала Каллас, зазначивши, що 27 країн-членів ЄУ в середньому витрачають на оборону лише 1,9% свого ВВП. Це, за її словами, «небезпечний сигнал» для Росії, яка вкладає в оборону в чотири рази більше в перерахунку на частку свого ВВП.

Зі свого боку Дональд Туск, виступаючи з промовою в Європарламенті у Страсбурзі, заявив: «Якщо Європа хоче вижити, то їй потрібно озброюватися». Польський прем'єр, для якого безпека стала пріоритетом головування в Раді ЄУ, також закликав європейців використовувати свою економічну міць із більшою впевненістю. «Альтернативи цьому немає: Європа має почати захищати себе, і тому вона має почати витрачати на це європейські гроші… Не питайте Америку, що вона може зробити для нашої безпеки. Запитайте себе, що ми можемо зробити для нашої безпеки», – наголосив він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також закликав європейських союзників до рішучих кроків. На наступному саміті НАТО в Гаазі в червні очікуються гарячі суперечки про нову цільову норму на рівні 3-3,5% ВВП. Комісар ЄУ з оборони Андрюс Кубілюс (Andrius Kubilius) закликав збільшити фінансування спільних оборонних проєктів. У Брюсселі він попередив про «грозові хмари війни», що нависли над Європою. Водночас він зазначив, що ЄУ здатна «виробляти більше і перевершити Росію».