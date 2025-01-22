Трамп доручив Келлогу закінчити російсько-українську війну за 100 днів.

Проте, як стверджує The Wall Street Journal, «майже ніхто не думає, що Келлоґ зможе це зробити, особливо росіяни».

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланцеві в Україні й Росії, генерал-лейтенентові у відставці Кіту Келлоґу (Keith Kellogg) врегулювати конфлікт в Україні за 100 днів. Про це йдеться в статті в газеті The Wall Street Journal (WSJ), опублікованій у середу, 22 січня. Водночас видання зазначає, що «майже ніхто не думає, що Келлоґ зможе це зробити, особливо росіяни».

Один із колишніх співробітників Ради національної безпеки при президенті США, де Кіт Келлоґ працював під час першої президентської каденції Дональда Трампа, зазначив, що новий глава Білого дому вважає генерал-лейтенентов «відданим хлопцем». Однак жодного політичного впливу пан Келлоґ не має, а серед колишніх колег вважається несамостійною фігурою, пише WSJ.

За словами джерел газети з числа колишніх колег Келлоґа, до реальних перемовин з Росією його не допустять, зокрема через відсутність дипломатичного досвіду. Скоріше за все, роль Келлоґа як спеціального посланця в Україні є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам.

Дональд Трамп називав Келлоґа «людиною з видатною військовою та діловою кар'єрою». Співрозмовники WSJ вважають, що причиною його призначення спецпосланцем стали не досвід або персональні якості, а мирний план щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, співавтором якого він став. Другим співавтором є Фред Флейтц (Fred Fleitz) – колишній агент ЦРУ та ексчиновник американського уряду, який нині обіймає посаду віцеголови Центру американської безпеки при America First Policy Institute.

У плані пропонувалося розпочати мирні перемовини без вимог до Києва визнати за Москвою окуповані території. Автори плану запропонували використати військову підтримку України як важіль тиску на обидві країни, щоб змусити їх почати переговори, а також обговорити поступове зняття санкцій з Росії. При цьому, за даними ЗМІ, остаточної стратегії щодо вирішення конфлікту в команді Дональда Трампа немає.