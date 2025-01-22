Трохи конспірології

Найнезбагненніші гіпотези виникають з двох причин – коли інформації занадто мало або коли інформації занадто багато. Огляд подій тижня.

Міністр тижня

Візит шефа оборонного відомства найпотужнішої країни Євросоюзу до Києва з безпекових міркувань не афішувався. На столичному вокзалі Бориса Пісторіуса ніхто не впізнав, автограф-сесії і колективних селфі не було. Зате під час офіційної зустрічі німецький міністр отримав подяку від українського президента.

«Ми дуже вдячні за допомогу Німеччини Україні. Взагалі з початку повномасштабного вторгнення Німеччина допомогла Україні. Її внесок - близько 16% від усієї допомоги, яку отримала Україна. Ми особливо вдячні за те, що у складні моменти захисту неба, блекаутів Німеччина зробила один із найбільших внесків у будівництво української протиповітряної системи. Ми вдячні за Patriot, Iris-T, безумовно, вдячні і за «Гепарди», які захищають нашу критичну інфраструктуру, включаючи енергетичну мережу», - повідомив Зеленський.

Щодо подальшої співпраці Пісторіус був стримано оптимістичним. «Щодо пакета допомоги на 3 млрд, ми підготували все, що треба, але ми досі в процесі перемовин всередині уряду, тому що все ще стоїть питання коштів, яких ще немає, тому що досі немає бюджету. Це всього лише фіскальна проблема в уряді. Ми працюємо над цим і я зберігаю оптимізм, що ми знайдемо рішення», - заявив мністр.

Після повернення на батьківщину в Süddeutsche Zeitung вийшло інтерв’ю Пісторіуса, де міністр згадав тему миротворчих військ. На питання яку роль відіграватиме Німеччина у забезпеченні демілітаризованої зони та чи будуть дислоковані німецькі війська в Україні він відповів: «Це питання буде обговорюватися, коли прийде час. Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль і повинні взяти на себе відповідальність. Центральне питання полягає в тому, як ми можемо створити такий рівень безпеки для України, який не дозволить Росії знову напасти через кілька років? Водночас ми не повинні робити все публічно зараз, щоб Путін міг дізнатися, що саме турбує Україну та її прихильників, і міг відповідно зорієнтувати свою переговорну стратегію».

Прем’єр тижня

Так само як Пісторіус Кір Стармер приїхав в Україну несподівано і так само як німець прем’єр-міністр Великої Британії згадував про миротворців, але запам’ятається перебування англійця в українській столиці іншими подіями. Наприклад, тим що під час візиту сили протиповітряної оборони збили безпілотник окупантів над київським урядовим кварталом.

Перші за півроку керування британського уряду відвідини України Стармер пов’язав з підписанням угоди про «сторічне партнерство» між двома державами. Стали відомі важливі цифри – об’єднане королівство уже надало Україні підтримку на 12,8 мільярда фунтів стерлінгів, крім того Британія зобов'язалася надавати по 3 мільярди фунтів військової допомоги кожного року «стільки, скільки це буде потрібно».

Після Києва Стармер поїхав до Варшави, де сформулював своє бачення майбутнього: «Ми маємо ідею миру через силу. Цей мир має настати на умовах України, а силу необхідно підтримувати. Тому ми співпрацюватимемо із союзниками, щоб Україна опинилася у максимально сильній позиції і була здатною до самооборони і відлякування Росії в майбутньому».

Поїздка тижня

В Польщі побував і український президент. Програма в Зеленського була насичена, крім офіційних перемовин з президентом Анджеєм Дудою і прем’єром Дональдом Туском він зустрівся зі студентами Вищої школи економіки і представниками української діаспори.

Бесіди з польськими лідерами були важливі насамперед тому що найближчі півроку Польща головує в ЄС. З цього приводу Туск підбадьорив Зеленського обіцянкою - польське головування в ЄС «переломить безвихідь, яка була очевидною в останні місяці» щодо процесу вступу України до ЄС, але відразу попередив – поляки дбатимуть про свої інтереси, тому заруба в першу чергу буде на аграрному ринку, де ми з сусідами є конкурентами.

Також Туск пообіцяв, що в наступному році у Варшаві буде проведено міжнародну конференцію з відновлення України і акцентував, що чим швидше Україна буде в Євросоюзі та НАТО, тим швидше «вся Європа отримає потрібну геополітичну визначеність», бо членство України в НАТО та ЄС є «планом безпеки щодо агресії Росії», а хто цього не розуміє у Польщі, «той є дурнем або зрадником».

Зеленський відповів на це майже як Гендальф: «Росія не пройде там, де є наша інтеграція». Тепер треба почекати як всі ці наміри будуть реалізуватися.

Генерали тижня

Легенда про президентські амбіції Валерія Залужного майже забулася, але конспірооги вирішили її реанімувати і побачили це в цитуванні «Суспільним» книги колишнього Головнокомандувача «Моя війна». Уваги заслуговує згадка про стосунки Залужного з Зеленським – «вони були непростими» і те, що Валерій Федорович пише трилогію, тому версій про майбутнє генерала буде багато.

Олександр Сирський белетристикою поки що не займається і донедавна публічною персоною не був. Тому інтерв’ю https://www.youtube.com/watch?v=LR4SwovMx9E сучасного Головнокомандувача мало достатній резонанс.

Сирський говорив про ситуацію на Покровському напрямку, про створення вітчизняного комплексу протиповітряної оборони, про неможливість виграти війну перебуваючи виключно в обороні та багато інших важливих речей.

Шукачі «підводних каменів» зробили висновок, що і в Олександра Станіславовича є плани додати до визначення Головнокомандувач прикметник Верховний. Аргументують таку версію перефразовуючи прислів’я «поганий той солдат, який не мріє стати генералом» у «поганий той генерал, який не мріє стати президентом».