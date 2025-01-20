Трамп склав присягу й став  47-м президентом США.

У своїй інавґураційній промові він пообіцяв зупинити всі війни та встановити на Марсі американський прапор.

Дональд Трамп офіційно обійняв посаду 47-го президента Сполучених Штатів. У понеділок, 20 січня, Трамп та його віцепрезидент Джей Ді Венс склали присягу у ротонді Капітолію у Вашінґтоні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

У своїй інавґураційній промові новий президент оголосив про початок «золотого віку» США, пообіцяв зупинити всі війни та встановити на Марсі американський прапор. «Ми відправимо астронавтів встановити зірково-смугастий прапор на Марсі», – запевнив він.

У сфері енергетики Трамп пообіцяв запровадити режим надзвичайного стану для стимулювання видобутку енергоресурсів. США, за його словами, розпочнуть масштабний видобуток нафти та газу для зниження цін.

Трамп заявив, що США під його керівництвом «заберуть назад» контроль над Панамським каналом. Мексиканську затоку він пообіцява перейменують на Затоку Америки, а найвищу гору в Північній Америці Деналі — назад у Маккінлі.

Трамп висловив намір запровадити на кордоні з Мексикою режим надзвичайного стану. Туди будуть скеровані війська, нелеґальних мігрантів буде повернуто на батьківщину

Також Трамп оголосив війну багатогендерності. «Від сьогоднішнього дня політика уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що існує лише два гендери — чоловічий та жіночий». Трансгендерів, за його словами не буде допущено до жіночого спорту.

Також Трамп пообіцяв ліквідувати будь-яку державну цензуру.