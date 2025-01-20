Трамп найближчим часом проведе телефонну розмову з Путіним.

Він ще раніше доручив помічникам організувати такий телефонат.

 

 

Президент-елект США Дональд Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на джерела в команді Трампа.

 

Телефонат має відбутися впродовж кількох днів після складання Трампом президентської присяги. За словами джерел, однією з цілей розмови стане обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями для спроби покласти край російсько-українській війні.

 

Нагадаємо, що Трамп, коли був ще кандидатом у президенти, пообіцяв припинити конфлікт протягом 24 годин. «Але напередодні його інавґурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення – майже напевно, що він не дотримається своєї обіцянки. Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним», – стверджує телеканал.

 

Відомо, що представники сектору національної безпеки в команді Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним ще кілька тижнів тому. Наразі невідомо, чи погоджено конкретну дату розмови. Як заявив один із співрозмовників каналу, пан Трамп переконаний, що «прямий контакт з Путіним – це саме те, що потрібно для пошуку рішення», яке покладе край воєнному конфлікту.

20.01.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Дещо дивне ...» на заньківчанській сцені
Прем’єра «Дещо дивне сталося зі мною» на сцені Стрих стане театральним дебютом відомого за фільмом «Памфір» кінорежисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, який поставив виставу за власною п’єсою.
19.01.25 | | Штука
«Мереживо століть» Дарії Альошкіної
Кароліна Шах
У львівському Музеї модернізму відкрито виставку великоформатних витинанок Дарії Альошкіної, створених для XVIII Венеційської бієнале, — відтепер у вітчизняних поціновувачів мистецтва є можливість вперше побачити їх в Україні.
18.01.25 | | Штука
«Landed Dover»
Анна Вайтемайєр
Навіщо я все це пишу? Бо як і всі ті надчутливі істоти, які ціпеніють, читаючи про війну, шукаю душевної рівноваги: моя форма ескапізму – це кивок у бік минулого, як його пам’ятаю
18.01.25 | | Дискурси
Вісім років без права на апеляцію
Тарас Прохасько
Не позволь себе заламати остаточно. Не переймися фальшивим нав'язливим ентузіазмом. Не повір, що усі терпіння є тобі ж на добре. Вислизни
16.01.25 | | Дискурси
Сонати Моцарта для королеви
Олександра Шутко
Ці твори вражають своєю дитячою безпосередністю, світлістю й щирістю звучання флейтових тем, які перекликаються із грайливою партією акомпанементу, і є свідченням неординарного таланту вундеркінда Моцарта.
16.01.25 | | Штука
Жертви імперської свідомості
Юрій Винничук
Російська імперська свідомість – це хвороба, яка лікується довго і нудно. Мусять пройти цілі покоління, аж поки симптоми її зникнуть назавше.
15.01.25 | | Дискурси
Твір людської драми і божественної надії: Велика Меса Моцарта в Львівській філармонії.
Щосічня світ відзначає уродини геніального віденського класика.
15.01.25 | | Галичина
Комунізм, нацизм, рашизм
Надія ГОНЧАРЕНКО
Спершу з'являються ідеї. Потім їх підхоплюють політики. Мобілізовуються маси. Боротьба за “світле майбутнє”, за "справедливість", за “цивілізаційну місію” триває. Наявність ворогів дозволяє виправдати репресії і повсякденне застосування насильства.
15.01.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.