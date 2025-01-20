Трамп найближчим часом проведе телефонну розмову з Путіним.

Він ще раніше доручив помічникам організувати такий телефонат.

Президент-елект США Дональд Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на джерела в команді Трампа.

Телефонат має відбутися впродовж кількох днів після складання Трампом президентської присяги. За словами джерел, однією з цілей розмови стане обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями для спроби покласти край російсько-українській війні.

Нагадаємо, що Трамп, коли був ще кандидатом у президенти, пообіцяв припинити конфлікт протягом 24 годин. «Але напередодні його інавґурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення – майже напевно, що він не дотримається своєї обіцянки. Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним», – стверджує телеканал.

Відомо, що представники сектору національної безпеки в команді Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним ще кілька тижнів тому. Наразі невідомо, чи погоджено конкретну дату розмови. Як заявив один із співрозмовників каналу, пан Трамп переконаний, що «прямий контакт з Путіним – це саме те, що потрібно для пошуку рішення», яке покладе край воєнному конфлікту.