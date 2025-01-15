Ворог атакував захід України ракетами. На Стрийщині одна з них впала, не здетонувавши.

Росія нині вранці, 15 січня, атакувала захід України крилатими ракетами, випущеними з літаків ТУ-95, та "Калібрами" з ракетоносіїв, розташованих у Чорному морі. Поцілили в об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині. У полі на Стрийщині виявили ракету, яка не здетонувала, й уламки ще однієї. На Івано-Франківщині без влучань – працювала ППО.

 

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на Львівщині атаки зазнали Дрогобицький, Стрийський і Золочівський райони. 

 

"Ворог влучив у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Обійшлось без постраждалих, але є руйнування", – написав він у tg. 

 

Невдовзі після атаки в селі Стрийського району в полі виявили виявили одну ракету, яка не здетонувала, й уламки ще одної. На місце виїхали вибухотехніки. 

 

Крім того, внаслідок вранішньої ракетної атаки у селі Скнилів Золочівського району постраждали два приватні будинки та дві господарські будівлі. Вибухова хвиля пошкодила дахи. Для мешканців підготували тимчасове житло в громаді.

 

"Поруч із одним будинком утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метра. На місце виїхали всі профільні служби", – повідомив Максим Козицький.

 

На території Івано-Франківщини теж було чутно звуки вибухів. Втім як повідомив міський голова обласного центру, в цьому регіоні обійшлося "без прильотів" – спрацювала ППО.

 

Згодом голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що на Прикарпатті ціллю росіян були об’єкти критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих. В області працювали сили ППО, на місці події працюють відповідні служби. 

 

"Ситуація під контролем", – йдеться в повідомленні голови області.

 

Повітряна тривога, що її оголосили в західних областях України о 6 годині ранку, була вже другою з початку доби 15 січня. Першу повітряну тривогу 15 січня оголошували о 01:36. На територію області тоді залетів ворожий ударний безпілотник. Силам ППО його вдалося знищити. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань. 

 

15.01.2025

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