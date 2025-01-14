НАТО посилить патрулювання в Балтійському морі через інциденти з кабелями.

За словами Марка Рютте, в країн-членів зросло занепокоєння щодо шкідницької ​​діяльності Росії в регіоні.

 

 

НАТО розпочинає нову місію для гарантування безпеки в регіоні Балтійського моря інфраструктури, зокрема підводних кабелів, пошкодження яких почастішали протягом останніх кількох тижнів. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press.

 

Про посилення присутності НАТО було оголошено в Гельсінкі на саміті країн Північноатлантичного альянсу Балтійського регіону, в рамках якого нещодавні пошкодження підводних кабелів стали однією з основних тем. У зустрічі брали участь голови держав та урядів Німеччини, Данії, Латвії, Литви, Польщі, Фінляндії, Швеції та Естонії.

 

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте у вівторок, 14 січня, оголосив про початок місії зі захисту підводних кабелів після серії інцидентів у акваторії Балтики. У місії, що отримала назву Baltic Sentry, будуть задіяні фрегати, патрульні літаки, флот морських дронів.

 

Нагадаємо, що в грудні було пошкоджено енергокабель EstLink2, який пролягає між Естонією та Фінляндією, а через кілька днів повідомлялося про вихід із ладу ще чотирьох фінських комунікаційних кабелів. У листопаді пошкодження зазнали ще два кабелі: між Фінляндією та Німеччиною та між Литвою та Швецією.

 

Оголошуючи про нову операцію, Марк Рютте зазначив, що понад 95% інтернет-трафіку згаданих країн проходить через підводні кабелі, а 1,3 мільйона кілометрів кабелів гарантують фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів щодня. За словами Рютте, в країн-членів зросло занепокоєння щодо евентуальної шкідницької ​​діяльності Росії в регіоні. «Альянс побачив ознаки кампанії з дестабілізації за допомогою кібератак, замахів і диверсій, включно з можливою диверсією на підводних кабелях у Балтійському морі», – сказав генсек НАТО на пресконференції в Гельсінкі.

 

Про загальну кількість техніки, яка буде задіяна в місії Baltic Sentry, Марк Рютте говорити відмовився, оскільки «ця цифра може змінюватися щодня». Проте відомо, що Польща надасть у розпорядження місії чотири кораблі. Швеція відрядить три кораблі й один літак. Президент Литви Ґітанас Науседа заявив про готовність скерувати додаткові кораблі та гелікоптери для участі у місії. Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Берлін також візьме участь в ініціативі з урахуванням «існуючих військово-морських можливостей».

 

14.01.2025

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