1056-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні 8 російських кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавно російські війська перекрили трасу Т-0405 Покровськ-Костянтинівка на схід від Покровська та Т-0406 Покровськ-Межова на південний захід від Покровська, намагаючись оточити Покровськ і Мирноград.

• Російські війська, ймовірно, мають намір перекрити українські наземні лінії зв'язку в Покровську та Мирнограді, щоб протягом наступних місяців змусити українські підрозділи вийти з міст.

• Російська державна енергетична корпорація «Газпром» визнала, що розглядає можливість скорочення штату свого центрального офісу на 40%, що вказує на те, що «Газпром» може бути стурбований довгостроковими наслідками, які війна в Україні та скорочення експорту російського газу до Європи матимуть для російської газової промисловості.

• Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що втрати Північної Кореї в Курській області становлять близько 3 тис. вбитих і поранених.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: