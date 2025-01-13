Єврокомісія застерегла Маска від втручання у німецькі вибори.

Йдеться про відверту підтримку Маском ксенофобської прокремлівської партії «Альтернатива для Німеччини».

 

 

Європейська комісія застерегла американського мультимільярдера, власника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска від втручання у виборчу кампанію до німецького Бундестаґу. Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Віцепрезидентка Європейської комісії Генна Маріа Вірккунен (Henna Maria Virkkunen) зазначила, що ЄК пильно стежить за висловлюваннями Маска, передовсім у соцмережі Х.

 

«Ми стежимо за ситуацією дуже уважно. Я не зволікатиму з тим, щоб зробити подальші кроки», – заявила єврокомісарка з питань технологічного суверенітету в інтерв'ю Frankfurter Allgemeinen Zeitung, опублікованому в понеділок, 13 січня.

 

Нагадаємо, що Маск неодноразово висловлювався позитивно про ксенофобську прокремлівську партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН) і закликав німців голосувати за неї на наступних парламентських виборах. А дев’ятого січня мільярдер, який є довіреною особою президента-електа США Дональда Трампа, провів у соцмережі X розмову з кандидаткою у канцлери ФРН від АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel).

 

Вірккунен визнала, що не слухала розмову Маска і Вайдель. «Однак це і не важливо. Те, що каже Маск, з одного боку, підпадає під свободу слова. Водночас ЄУ потрібно гарантувати, що інтерв'ю чи пости Маска, так само, як і радикальний контент, не просуваються в X надмірно і не пропонуються користувачам цілеспрямовано», – зазначила вона.

 

Вірккунен висловила сподівання, що співпраця Єврокомісії з інтернет-платформами дозволить уникнути надмірного поширення в соціальних мережах радикального контенту та дезінформації під час поточної виборчої кампанії в Німеччині. «Ми постійно перебуваємо в діалозі з X та іншими платформами», – зазначила вона.

 

Очікується, що 24 січня в Берліні відбудеться зустріч профільних німецьких відомств із представниками низки великих інтернет-платформ, включно з X.

 

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Єврокомісії подала позов до суду через підозру, що соцмережа X порушує закон ЄУ про цифрові послуги (Digital Services Act – DSA). Цей закон, крім іншого, забороняє інтернет-платформам сприяти поширенню дезінформації та наказує, що вони мають забезпечити мінімізацію ризиків для виборів і громадського дискурсу.

 

13.01.2025

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