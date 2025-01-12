1055-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:05 Військові зможуть обрати нового начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного через застосунок "Армія+", повідомив Зеленський. Зазначається, що сьогодні в "Армії+" стартує опитування щодо змін в Академії сухопутних військ, а також вибору її керівника, яке триватиме до 17 січня включно.

17:30 Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо запросив Зеленського на зустріч, аби владнати проблеми з транзитом газу.

"Я хотів би продовжити конструктивний і взаємоповажний діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тому дозвольте мені як найвищому представнику словацької виконавчої влади запросити вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи".

16:55 Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із британським колегою Джоном Гілі в Лондоні. Сторони обговорили плани двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками. За словами українського міністра, Велика Британія підтвердила свою готовність забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України як на полі бою, так і на міжнародній арені.

16:20 Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти застрягли у морі поблизу східного узбережжя Китаю внаслідок санкцій США, пише Bloomberg.

15:45 Данія готова обговорювати безпекові інтереси США в Арктиці, повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен. За словами міністра, в тісній співпраці з Гренландією Копенгаген готовий продовжувати переговори з майбутнім президентом США, щоб "забезпечити законні американські інтереси".

15:10 Єврокомісія виділила додаткові 148 млн євро на гуманітарну допомогу для України, повідомляє пресслужба ЄК. Кошти спрямують на невідкладну підтримку, таку як продукти харчування, прихисток, чиста вода, охорона здоров’я та підтримка в умовах зими.

14:35 Чинна влада США докладає зусиль, аби забезпечити сильні позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації Дональда Трампа, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Що має сенс – це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, якомога сильніші позиції для того, щоб вона могла реалізовувати політику по всьому світу незалежно від того, чи це Україна, чи щось інше".

14:00 За підсумками другого туру президентських виборів у Хорватії переміг чинний президент Зоран Міланович, пише Reuters. За попереднім підрахунком державної виборчої комісії, Міланович від опозиційної Соціал-демократичної партії набрав 74,58% голосів, а його суперник Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу здобув 25,42%. Зазначається, що явка на виборах склала 44,15% виборців.

13:25 Війська країн, які межують із Росією, не повинні з’являтися в Україні як миротворці у разі припинення вогню, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, в межах НАТО має бути більший "розподіл тягаря і диверсифікація".

12:50 Санкції США проти нафти з РФ змусять Китай та Індію шукати інших постачальників, пише Reuters з посиланням на джерела. Зазначається, що багато з танкерів, які потрапили під санкції США, використовувалися Росією для доставки нафти до Індії та Китаю. Як зазначає агентство, російський експорт нафти серйозно постраждає від нових санкцій, які змусять китайських незалежних нафтопереробників надалі скорочувати виробництво.

12:15 Сербія зацікавлена в проведенні зустрічі Путіна та Трампа, повідомив сербський президент Александар Вучич.

"Оскільки я бачу, що деякі люди пропонують своє місце для зустрічі Путіна і Трампа, я хотів би вперше офіційно заявити, що Сербія зацікавлена в тому, щоб стати місцем зустрічі президентів РФ та США. Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Ми не говоримо про лідерів, які були одними й тими самими, – ми говоримо про підтримку народу в цілому. З іншого боку, це країна, де Путін, як і раніше, дуже і дуже популярний. Так що я думаю, що це місце на земній кулі дуже добре підійде їм обом".

11:40 Трамп може зняти обмеження на далекобійну зброю для України, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів, заявив майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц. Серед інших важелів впливу на Путіна Волтц назвав енергетичні санкції.

11:05 Станом на 09:30 споживання електроенергії було на 7,6% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, повідомили в "Укренерго". Причина такого відчутного зростання – суттєве зниження температури на всій території України. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері, він був на 1,9% нижчим, ніж максимум попередньої неділі.

11:00 Внаслідок нічної дронової атаки вранці застосовуються аварійні відключення у Житомирській області, повідомили в "Укренерго".

10:40 Північнокорейські солдати, які потрапили в полон в Україні, працювали на головне розвідувальне управління КНДР – ключове північнокорейське військове розвідувальне агентство, вияснили в розвідці Південної Кореї. Новини про відправку військ поширюються всією Північною Кореєю, водночас сім'ї відправлених занепокоєні тим, що солдатів відправляють як "рабів" і "гарматне м'ясо". Хоча влада Північної Кореї надала сім'ям військовослужбовців компенсацію – харчові продукти і предмети першої необхідності, але "ті, кого не зачепила відправка безпосередньо, продемонстрували оптимістичнішу реакцію, очікуючи на російську допомогу, яка може допомогти поліпшити їхнє життя".

10:30 Литва цього тижня передасть Україні 4500 безпілотників загальною вартістю 5 мільйонів євро, повідомила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне.

10:10 Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро: ніякої блокади немає, але внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено – міністерство оборони підготувало пропозиції, однак остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

285,5% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

117,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

559,8% автомобільної техніки (з них 8,0% за минулий тиждень),

710,0% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

113,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

73,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Щонайменше 300 північнокорейських солдатів загинули та ще 2700 отримали поранення у війні проти України, повідомила розвідка Південної Кореї.

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаудари, скинувши 58 КАБ, один ракетний удар із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2992 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Очкине, Нововасилівка, Вовківка, Ветеринарне, Мирноград, Покровськ, Новопіль, Маліївка, Олексіївка, Костянтинопіль, Комар, Велика Новосілка. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, п’ять засобів протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі російських загарбників. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Твердохлібове, Терни та Зарічне. На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне. На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль. На напрямку активно працювала авіація противника. На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог провів один безуспішний штурм. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 443 артилерійські обстріли, завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши 16 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 183 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 110 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

09:20 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 110 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту (попередньо без жертв та постраждалих).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Генеральний штаб ЗСУ повідомив 12 січня, що українські війська завдали високоточного авіаудару по командному пункту 2-ої загальновійськової армії (ЦВО) Росії в Новогродівці Донецької області.

• Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що українські війська 9 січня взяли в полон двох північнокорейських солдатів під час бойових дій у Курській області.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: