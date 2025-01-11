1054-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:50 Сили оборони завдали повітряного удару по командному пункту армії РФ на окупованій Донеччині, повідомили у Генштабі.

14:15 Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і Путіна на своїй території, повідомив керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо. Водночас влада Швейцарії не має наміру виявляти ініціативу та займеться організацією цієї зустрічі, тільки якщо їх про це попросять.

13:40 За минулий тиждень, з 30 грудня по 5 січня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1328 російських атак (позаминулого тижня – 1150), при цьому знищено 11 760 російських військових (позаминулого – 10 560): у середньому 8,9 за атаку (позаминулого – 9,3).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 366 (позаминулого тижня було 301), на Курському – 293 (було 165) та на Новопавлівському напрямку – 238 (було 272).

13:05 Литовські дрони для України, які мали доставити ще до кінця 2024 року, досі знаходяться на складах у Литві, пише LRT. Колишній міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас каже, що у всьому винна бюрократія. Він стверджує, щоб товар дійшов до кінцевого пункту призначення, необхідно пройти шість кроків – "кроки логічні, проте якщо на якомусь із етапів відбувається затримка, то застрягає все".

12:30 За цей тиждень росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, по позиціях наших воїнів на передовій: майже 700 авіабомб, більш ніж 600 ударних дронів, розповів президент Володимир Зеленський.

12:10 Російська нафтобаза в Енгельсі все ще продовжує горіти після нічного удару 8 січня. Внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу в Енгельсі повністю знищено три резервуари по 120 тис. м³, кожен із шести резервуарів отримав серйозні пошкодження, виведено з ладу резервуарний парк, яких зберігав паливо для військового аеродрому, близько 800 тис. тонн палива.

11:40 В одного з російських кораблів, направлених до Сирії для перекидання військової техніки до Лівії, почали протікати баки з паливом, повідомили Головне управління розвідки Міністерства оборони України: суховантаж "Sparta" і два великі десантні кораблі Росії "Иван Грен" і "Александр Отраковский" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус. На "Отраковському" виникли проблеми з опріснювачем води і почали протікати другий і третій баки з пальним. Дозвіл кораблям Росії зайти в порт Тартус досі відсутній. 9 січня 2025 року російський контр-адмірал Валерій Варфоломєєв зробив чергову безуспішну спробу домовитися - його не допустили до переговорів. РФ продовжує перекидати озброєння і військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації. Усі військові машини, що перебувають у неробочому стані і потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити.

11:20 Російська авіація завдала авіаудару по інтернату для людей літнього віку в місті Суджа Курської області, повідомив пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону. На територіях РФ, які контролює Україна, перебуває близько 2 тисяч людей. В школі-інтернаті, яку обстріли росіяни, перебуває понад 70 осіб.

10:30 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 509 корегованих авіаційних бомб, збільшивши їхнє число за два тижні майже вдвічі (позаминулого тижня було 253), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

285,2% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

116,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

558,0% автомобільної техніки (з них 9,0% за минулий тиждень),

708,8% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

113,5% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (із 18:00) росіяни атакували 94 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлося без жертв і постраждалих). 34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

За минулі сім днів було збито 334 із 540 запущених по Україні БПЛА, ще 200 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 45 КАБ. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 167 – із реактивних систем залпового вогню. Використав для ураження 1771 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів: Сіверськ, Никифорівка, Покровськ та Новопавлівка Донецької області. За минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі. На Харківському напрямку російські терористи один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів в напрямку Козачої Лопані. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки. На Торецькому напрямку минулої доби окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське. На Новопавлівському напрямку противник протягом доби атакував українців п’ять разів в районах Новосілки та Великої Новосілки. Два рази безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся, триває дотепер. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБ, по території рф. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник вчора наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідувальну діяльність. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1750 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 63 БпЛА, одну крилату ракету, 64 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, українські війська захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області.

• За повідомленнями, північнокорейські війська розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій, незважаючи на часті удари українських безпілотників, що, ймовірно, є причиною високого рівня втрат серед північнокорейських військових і, ймовірно, вплине на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з цієї війни.

• Президент Росії Путін дотримується своїх максималістських довоєнних вимог щодо ізоляції України та послаблення НАТО і, як повідомляється, має намір наполягати на цих вимогах під час будь-яких можливих переговорів із західними лідерами про припинення війни в Україні.

• Українські сили, можливо, 11 січня завдали удару з безпілотника по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан, але деталі можливого удару наразі залишаються незрозумілими.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед у Курській області.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: