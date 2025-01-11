Трампові винесено вирок у справі Стормі Деніелс.

Покаранням стало «безумовне звільнення».

 

 

У п'ятницю, 10 липня, суд Нью-Йорка ухвалив вирок президентові-електу Сполучених Штатів Дональдові Трампу в так званій справі Стормі Деніелс про фальшування документів. Суддя Хуан Мерчан (Juan Merchan) вирішив не призначати обраному президентові покарання, вирок було визначено як «безумовне звільнення». Про це повідомляє газета The Washington Post. Спочатку в цій справі підсудному загрожували випробувальний термін або чотири роки в'язниці.

 

Президент-елект не був присутнім на засіданні суду, він вислухав вирок через відеозв'язок, перебуваючи у Флориді. Трамп назвав кримінальну справу проти нього «політичним полюванням на відьом» і наголосив, що з ним обійшлися «дуже несправедливо». Адвокати Дональда Трампа мають намір оскаржити вирок, щоби зняти звинувачення.

 

Нагадаємо, що в травні 2024 року суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у справі про фальшування. Стверджувалося, що політик сфальшував документи, виплативши $130 тис. порноакторці Стормі Деніелс, щоби приховувати зв'язок, який вони мали. Трамп досі заперечує факт виплат та зв'язок із нею. Журі присяжних визнало Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення, тобто обвинувальний вирок залишається чинним. Тож Дональд Трамп стане першим президентом в історії США, який вступить на посаду зі судимістю за кримінальні злочини.

 

Це єдина з кримінальних справ щодо Дональда Трампа, яка дійшла до вироку. У липні 2024 року було припинено справу про незаконне зберігання секретних документів, у листопаді – про штурм Капітолію у 2021 році. Розгляд звинувачення про спробу завадити затвердженню підсумків президентських виборів 2020 року в штаті Джорджія припинено через дискваліфікацію прокурорки Фані Вілліс (Fani Willis).

 

11.01.2025

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