У Франції помер творець ультраправого «Національного фронту» Жан-Марі Ле Пен.

Він п’ять разів брав участь у президентських перегонах, а 2002 року навіть вийшов у другий тур.

У вівторок, сьомого січня, у Франції у віці 96 років помер співзасновник ультраправої політичної партії «Національний фронт» (зараз «Національне об'єднання») Жан-Марі Ле Пен. Про це повідомило радіо RFI з покликом на заяву членів родини колишнього політика. В останні роки Ле Пен тяжко хворів. На публіці він востаннє з'являвся 2018 року з нагоди свого 90-річчя.

З моменту свого приходу в політику 1956 року і до самої смерті Ле Пен чинив серйозний вплив на політичне життя Франції. Він вважається «легендарною постаттю французьких ультраправих», чию «роль у суспільному житті нашої країни протягом майже сімдесяти років (...) тепер винесено на суд історії», – ідеться в заяві адміністрації президента Франції, опублікованій із нагоди смерті відомого й надзвичайно неоднозначного політика.

Жан-Марі Ле Пен народився 1928 року, служив у французькій армії, брав участь у війнах в Індокитаї та Алжирі. У 1956 році він став наймолодшим депутатом парламенту. Партію «Національний фронт», що стала найбільшою ультраправою силою Франції, Жан-Марі Ле Пен разом зі соратниками заснував 1972 року.

У виборах президента Франції Ле Пен брав участь п'ять разів, але найбільшого успіху досяг 2002 року, коли несподівано для багатьох вийшов до другого туру разом із чинним на той момент президентом Жаком Шираком, який балотувався на другий термін.

Як депутат Європарламенту Жан-Марі Ле Пен висловлював крайнє невдоволення Європейською Унією і втручанням Брюсселя у справи Франції. Пізніше він вів активну кампанію проти запровадження єдиної європейської валюти, називаючи євро «окупаційною валютою».

Ле Пен був лютим критиком імміграції. Опоненти звинувачували його і в антисемітизмі. У 2017 році суд оштрафував Ле Пена за звинуваченням у запереченні злочинів проти людяності за висловлювання про те, що газові камери, в яких нацисти знищували євреїв, були «лише одним з епізодів (деталей)» Другої світової війни.

Ле Пена також неодноразово засуджували до штрафів за звинуваченнями в запереченні злочинів проти людяності, у розпалюванні расової та релігійної ненависті (зокрема за висловлювання щодо мусульман і ромів), у публічних образах і в застосуванні насильства до політичних опонентів.

Антисемітські заяви Ле Пена призвели його і до конфлікту з керівництвом створеної ним партії, зокрема з донькою Марін Ле Пен, яка заступила батька на посаді голови «Національного фронту» 2011 року. Жана-Марі Ле Пена врешті вигнали з партії й позбавили посади почесного голови. Сам він заявив, що «зрікається» своєї доньки.

2000 року Жан-Марі Ле Пен відвідав Україну на запрошення партії «Свобода», яка на той момент ще називалася Соціал-національною партією України. Побував він і у Львові, де в Театрі ім. Марії Заньковецької зустрівся з місцевою громадськістю. Виступаючи перед українцями, Ле Пен закликав їх відмовитися від прагнення до Європейської Унії й будувати самодостатню державу.