Вотум недовіри уряду Барньє провалився.

Національні збори Франції не підтримали голосування за недовіру новому кабінету, ініційоване ультралівим «Новим народним фронтом».

 

                                     Мішель Барньє

 

Національні збори – нижня палата парламенту Франції – відхилили вотум недовіри новому уряду Мішеля Барньє (Michel Barnier). Про це повідомила газета Le Monde. Вотум був ініційований альянсом лівих партій «Новий народний фронт» (NFP), який, нагадаємо, став лідером останніх парламентських виборів.

 

У вівторок ввечері, восьмого жовтня, за демісію уряду проголосували лише 197 осіб за необхідних 289. 192 з тих, хто проголосував проти кабінету Барньє, були представниками NFP, ще чотири голоси було додано від групи Liberté і від одного незалежного депутата.

 

«Новий народний фронт» наполягав, що як політична сила, яка здобула найбільше парламентських мандатів, мала законне право формувати кабінет міністрів і призначити свого прем’єра. Однак президент Франції Емманюель Макрон призначив на цю посаду члена консервативної партії «Республіканці» пана Барньє.

 

Водночас права партія «Національне об'єднання», всупереч прогнозам деяких експертів, не підтримала вотум недовіри. Голова її парламентської фракції Марін Ле Пен заявила, що її партія не вимагатиме демісії уряду, щоб «дати йому шансу та уникнути хаосу в країні».

 

Нагадаємо, що склад нового уряду Франції було оголошено 21 вересня. В уряд не увійшов жоден член ультралівого «Нового народного фронту». Не потрапили туди й представники ультраправого «Національного об'єднання».

09.10.2024

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