Нині у Львові спостерігалася рекордна для 7 січня температура.

Нині станом на 14:00 синоптики Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували, що  температура у Львові сягнула +11,0°С, що стало найвищою температурою для 7 січня за всі занотовані 211 років метеорологічних спостережень погоди в цей день січня; станом на 17:00 температура підвищилась до +11,1°C.

 

 

Метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківська: 49°49'18,7" пн. ш., 24°0'50,6" сх. д.) о 14:30 показувала +11,6°С.

 

Попередня рекордна температура для 7 січня становила 10,9°С і була зафіксована 1877 року (о 15-й годині) і повторена 1994 року (о 14-й годині).

 

 

Мінімальна зафіксована температура 7 січня для Львова становить -22,3° і спостерігалася 1848 року.

 

На завтра гідрометцентр заповідає +5°...+7° при тому, що рекордна зафіксована температура того ж 1994 року сягала +12,0°.

 

Натомість на післязавтра можна сподіватися на новий історичний максимум для 9 січня: при прогнозі +10°…+12° наразі найвищою температурою для цього дня є +8,6°, занотована 1856 року.

 

На наступні дня цьогорічного січня нові температурні рекорди у Львові не передбачаються.

 

 

 

07.01.2025

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