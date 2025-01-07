Нині у Львові спостерігалася рекордна для 7 січня температура.

Нині станом на 14:00 синоптики Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували, що температура у Львові сягнула +11,0°С, що стало найвищою температурою для 7 січня за всі занотовані 211 років метеорологічних спостережень погоди в цей день січня; станом на 17:00 температура підвищилась до +11,1°C.

Метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківська: 49°49'18,7" пн. ш., 24°0'50,6" сх. д.) о 14:30 показувала +11,6°С.

Попередня рекордна температура для 7 січня становила 10,9°С і була зафіксована 1877 року (о 15-й годині) і повторена 1994 року (о 14-й годині).

Мінімальна зафіксована температура 7 січня для Львова становить -22,3° і спостерігалася 1848 року.

На завтра гідрометцентр заповідає +5°...+7° при тому, що рекордна зафіксована температура того ж 1994 року сягала +12,0°.

Натомість на післязавтра можна сподіватися на новий історичний максимум для 9 січня: при прогнозі +10°…+12° наразі найвищою температурою для цього дня є +8,6°, занотована 1856 року.

На наступні дня цьогорічного січня нові температурні рекорди у Львові не передбачаються.