Львівський ІТ Кластер закупив для міста декілька сотень терміналів Starlink.

Львівський ІТ Кластер закупив для міста термінали Starlink, які використовуватимуться для об’єктів критичної інфраструктури міста. «Велика подяка ІТ Кластеру за 25 комплектів Starlink. Сьогодні Львів на зв’язку з цілим світом, незважаючи ні на що. Це крок до нашої перемоги», — сказав міський голова Львова.

 

 

«Ми закупили першу партію Starlink – це декілька сотень терміналів. Уже приїхали перші 25 штук, і ми передаємо їх для критичної інфраструктури Львова. Відтепер критична інфраструктура міста буде мати зв'язок, незважаючи на жодні обставини. Термінали Starlink в умовах війни є засобом спеціального зв’язку, тому ними варто користуватись лише в тому випадку, коли вже не працює кабельний інтернет. Закупівля стала можливою завдяки тому, що Львівський ІТ Кластер домовився із компанією SpaceX та безпосередньо з Ілоном Маском, і ми дуже вдячні за те, що вони відгукнулись на нашу пропозицію.

 

Багато Starlink надходять напряму у вигляді гуманітарної допомоги для Міністерства цифрової трансформації, які розподіляють термінали по критичних точках країни. Ми взяли на себе закупівлю терміналів для західних областей, щоб не забирати подаровані термінали від інших регіонів нашої країни, де вони зараз вкрай необхідні», – розповів СЕО Львівського ІТ Кластер Степан Веселовський.


 

25.03.2022

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