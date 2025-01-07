Концепції міняються

Традиційне українське «давай вже після свят» трансформувалося у «давай вже після 20 січня». Але і до того часу багато що сталося. Огляд подій тижня в Україні.

Нововведення тижня

Радісні реляції про те, що Святий Миколай остаточно переміг і вигнав з України Діда Мороза, виявилися такими, які не відповідають дійсності. Справді, в ніч на 6 грудня чемні діти отримали легумінки, нечемні – різки, і то була справа рук Святого. А 1 січня зловредний Дід зробив свої «подарунки».

Тільки підступністю персонажа з вічно червоним носом пояснюється те, що з 1 січня для переважної більшості підприємців знову стане обов’язковою сплата Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Місячний платіж становитиме 22% від мінімальної зарплати, тобто 1760 гривень.

Також з 1 січня 2025 року всі фізичні особи-підприємці (ФОПи), крім єдиного податку та ЄСВ, сплачуватимуть військовий збір, розмір якого варіюватиметься залежно від групи. А ФОПи, які є одночасно і найманими працівниками, сплачуватимуть військовий збір двічі.

У псуванні настрою українцям Діду Морозу допомогла Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка з 1 січня 2025 року підвищила тариф «Укренерго» на послуги з передачі електроенергії на 30% – до 686,23 грн/МВт-год. Простих смертних має втішити, що це підвищення тарифу не вплине на ціни для населення. Аж до 30 квітня поточного року населення платитиме 4,32 грн/кВт-год, але після Вальпургієвої ночі знайдеться якась босорканя і на «майські» тарифи виростуть.

Згадати про своє існування вирішили «Укртелеком» і «Укрпошта». Перший з січня 2025 року підвищує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та проводового радіо на 21–23%. Друга з 1 січня 2025 року визначатиме вартість доставки в залежності від об’єму, а не від ваги відправлення.

Достеменно невідомо, які наслідки матиме ліквідація з 1 січня медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), яких мають замінити експертні команди лікарів у багатопрофільних закладах охорони здоров’я, і команди ці формуватиметься індивідуально під кожен випадок. Що отримаємо на виході, буде зрозуміло за пару місяців – а в уряді сподіваються, що буде «цифрова прозора європейська модель».

І врешті ложка оптимізму. З 1 січня всі педагоги отримуватимуть щомісячну надбавку до зарплати 1000 гривень. З 1 вересня (люблять в уряді символізм) доплата зросте до 2000 грн. Феєрія нечуваної щедрості для освітян триватиме до завершення воєнного стану в Україні.

Транзит тижня

Припинення російсько-української угоди від 2019 року на транзит газу з РФ до ЄС (сталося це, знову ж таки, 1 січня) назвали історичною подією і задумалися, які це матиме наслідки. В Європі про близьку енергетичну катастрофу традиційно волали Фіцо і Орбан, які після скиглення та погроз зникли з радарів і знайшлися згодом на відпочинку в глибокій Азії.

Ще до припинення транзиту експерти від енергетики порахували, що Україна від такого кроку недоотримає в бюджет мільярд доларів щорічно, втрати РФ становитимуть 6,5 мільярда доларів на рік.

Тепер російський газ може йти на Захід лише через «Турецький потік», який не гумовий, і запхати в нього більше вуглеводнів росіяни не зможуть. Скраплювати газ і експортувати через LNG-термінали також не випадає, бо працюють санкції.

На офіційному рівні ніякої реакції не прозвучало, а пропагандистам, які в минулі роки лякали Європу глобальним замерзанням, бо «отключім газ», зараз доцільно назвати бандерівкою «авторку» глобального потепління Грету Тунберг, звинуватити у співпраці з «київською хунтою» небесну канцелярію, бо решта зими заповідається дуже плюсовою і Європі російський газ не потрібен взагалі, і відправити під Суджу своїх синоптиків разом із працівниками «Газпрому».

Інтерв’ю тижня

Поява президента України в ефірі телемарафону «Єдині новини» запам’яталася глядачам насамперед одкровенням Зеленського про бійця Сил спеціальних операцій, який втратив кінцівки, довго не міг ходити на протезах, але після зустрічі з Верховним головнокомандувачем пішов. «Я вважаю, що не від мене залежав цей результат. Я впевнений – від лікарів. Але момент приємний. Хлопець, я з ним фотографувався, – він не ходив. Він працює над цим. Він був у лікарні у Сполучених Штатах Америки. І тут йому допомагали... Мені перед інтерв'ю прийшло повідомлення. І в чому кайф? – У тому, що він каже: приїжджав президент – і я почав ходити», – розповів Зеленський.

Не встигли злостивці натішитися з ортопедичних здібностей Володимира Олександровича, як той знову виник в медіапросторі і дав тригодинне інтерв'ю американському блогеру Лексу Фрідману. Під час цього спілкування Володимир Олександрович наговорив дуже багато: згадав перші дні війни; про те, як зараз можна досягти миру; анонсував свій візит у Штати відразу після інавгурації Трампа; попам’ятав Лукашенкові, що дзвонив до нього після початку «повномасштабки», і той просив вибачення за дозвіл атакувати Україну з території Білорусі і пропонував вдарити по Білорусі у відповідь (потім цю інформацію в адміністрації Лукашенка спростували). Крім того, відмовився говорити російською, хоча Фрідман про це його попросив.

Але ефір запам’ятався глядачам передусім великою кількістю ненормативної лексики у виконанні Зеленського. Команда президента перейнялася резонансом у середовищі дуже культурних громадян і пояснила, що цільовою аудиторією інтерв’ю були американці, а їм «what the fuck» заходить краще ніж «I am sorry». Дуже культурні громадяни з пояснення зробили висновок, що ефір був саме для наших співвітчизників, яким «хуйня» більш зрозуміла за «перепрошую». І раз президент перейшов на загальнодоступну лексику, то скоро вибори.

Суд тижня

Україна стала 125-ою державою – учасницею Римського статуту (встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії) Міжнародного кримінального суду (МКС) та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом МКС, зокрема може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

У самій інституції зазначили, що найважливішим є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права.

Без офіціозу цей вступ означає, що в України з’явиться більше важелів у майбутньому трибуналі над воєнними злочинцями з РФ. Тепер треба у війні перемогти.