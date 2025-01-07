Британські політики поскаржилися Трампові на Маска.

Невдоволення заявами Маска висловили як урядуючи лейбористи, так і опозиційні торі.

Високорангові політики Великої Британії закликали президента-електа Сполучених Штатів Дональда Трампа переглянути відносини з підприємцем Ілоном Маском після заяв останнього щодо внутрішньополітичної ситуації в Об’єднаному Королівстві. Про це йдеться у статті на сайті Bloomberg. Однопартійці Трампа в США також висловлюють занепокоєння з приводу онлайн-активності найбагатшої у світі людини.

У нещодавніх постах у соцмережі Х Маск запропонував відправити у в'язницю британського прем'єрміністра Кіра Стармера, водночас звільнити з-за ґрат правого активіста Томмі Робінсона (Tommy Robinson), а також скинути Найджела Фарраджа (Nigel Farage) з посади голови замінити правопопулістської партії Reform UK.

Власник Tesla зробив ще серію обурливих зауважень про політику Великої Британії. А в понеділок, шостого січня, Маск закріпив у своєму профілі в соцмережі Х опитувальник, де пропонував читачам відповісти на таке запитання: «Чи слід Америці звільнити народ Британії від їхнього тиранічного уряду?».

Такі зухвала онлайн-активність змусила як лейбористський уряд, так і консервативну опозицію поряд із прихильниками Фарраджа поскаржитися Трампові на Маска й запитати його про довгостроковість альянсу між ними. Вони застерегли Трампа, що дописи Маска в соціальних мережах завдають шкоди репутації майбутнього президента навіть серед його друзів і прихильників у Великій Британії.

Речник Трампа Брайан Гьюз (Brian Hughes) підтвердив підтримку Маска з боку новообраного президента, сказавши, що обидва чоловіки були «великими друзями» і назвав мільярдера «бізнес-лідером цього покоління», чиї ідеї принесуть користь адміністрації США.

Нагадаємо, що Ілон Маск витратив понад $250 млн. на передвиборчу кампанію Трампа. Бізнесмен також брав участь у телефонних розмовах пана Трампа зі закордонними лідерами і, за даними ЗМІ, суттєво впливає на формування нової адміністрації. За даними компетентних джерел, Маск своїми зухвалими діями часто викликав невдоволення у команді президента-електа США.